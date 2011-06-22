به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از منابع اینترنتی، گرت وایلدرز 47 ساله فردا پنجشنبه 2 تیر در دادگاهی با حضور قاضی مارسل ون استن حاضر می شود تا حکم خود را در ساعت 9 به وقت محلی دریافت کند. این دادگاه از سوی مخالفان و موافقان وی به دقت دنبال شده و قرار است پخش تلویزیونی زنده داشته باشد.

وایلدرز سیاستمدار هلندی که حزب وی در دولت ائتلافی هلند از اکثریت برخوردار است با پنج اتهام سخنرانی انزجاری، تبعیض برای اظهارات ضد اسلامی در وب سایتها، محافل اینترتی و روزنامه های هلندی بین تاریخهای اکتبر 2006 و مارس 2008 و فیلم مناقشه برانگیز رو به رو است.

وی همچنین در گذشته قرآن را با کتاب "نبردمن" هیتلر قیاس کرده و تصاویر فیلم موهن فتنه نشان دهنده این است که وی تروریسم را به آیه های قرآن مرتبط کرده است. این فیلم در سال 2008 خشم مسلمانان را در سراسر جهان برانگیخت و حتی با مخالفت دولت هلند رو به رو شد.

این درحالی است که وایلدز خواستار تبرئه از این اتهامات بوده و مدعی شده که وظیفه دارد در این رابطه صحبت کند را که هلند در معرض تهدید از سوی اسلام است.

از اکتبر سال گذشته روند دادرسی آغاز شده و اگر وایلدرز مجرم شناخته شود به یک سال زندان و یا به پرداخت جریمه 7600 یورویی متهم می شود.