سید مهدی هاشمی در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن بیان این مطلب گفت: مطمئنا از کسب این نتیجه رضایت کامل دارم و خدا را از بابت این مسئله شکر می‌کنم. کسب سومین سهمیه المپیک توسط تیراندازان در این شرایط و با مشکلات مالی که فدراسیون درگیر آن بود، هدیه بسیار خوبی برای ما و جامعه تیراندازی بود.

وی در خصوص اینکه " آیا کسب سهمیه توسط برخورداری با وجود کسب عنوان یازدهم یک خوش شانسی محسوب می‌شود؟"، افزود: به هیچ عنوان این طور نیست. به هرحال نفرات اول تا دهم مسابقات جهانی پیشتر در رقابت‌های قبلی موفق به کسب سهمیه شده بودند و طبق قوانین بین‌المللی این سهمیه از آن نفرات بعدی می‌شود که تاکنون سهمیه نگرفته باشند. در کنار آن برخورداری در این مسابقه توانست رکورد کشور را به میزان قابل توجهی ارتقاء دهد.

رئیس فدراسیون تیراندازی بیان کرد: کار این تیرانداز در این شرایط که فدراسیون ما با بحران مالی شدیدی روبروست کار بزرگ و قابل توجهی بود. ما امیدواریم باز هم در آینده این روند ادامه یافته و تیراندازان نتایج خوبی را بدست آورند.

وی در مورد اینکه " آیا باز هم با همین کادر فنی کار را برای کسب سهمیه المپیک یا آماده سازی تیراندازان برای حضور در المپیک لندن دنبال می‌کنند؟"، گفت: ما کار را به همان شکل دنبال می‌کنیم و نواقصی که هست را برطرف خواهیم کرد تا با بهترین شرایط راهی المپیک شویم.

هاشمی ادامه داد: امیدواریم با کسب سومین سهمیه مان در المپیک، این باور در مدیران ورزش بوجود بیاید که تیراندازی ظرفیت زیادی برای موفقیت دارد و اگر بتوانند امکانات خوبی را به این رشته بدهند می‌توانند با بازخوردهای مثبت استفاده آن را ببرند. تیراندازی ایران نشان داده که پتانسیل خوبی دارد و تنها نیاز به برنامه‌ریزی بیشتر دارد.

وی در پایان خاطرنشان کرد: ما باز هم فرصت کسب سهمیه المپیک را داریم. چندین مسابقه جام‌جهانی و مسابقات قهرمانی آسیا در قطر را پیش رو داریم و می‌توانیم با تلاش بیشتر روی این مسئله حساب باز کنیم.

جام جهانی تیراندازی آلمان از 28 خردادماه به مدت یک هفته در شهر مونیخ برگزار می‌شود.در این رقابت‌ها که در آن سهمیه المپیک توزیع می‌شود که روز گذشته ابراهیم برخورداری با کسب عنوان یازدهم در ماده تپانچه 10 متر مردان سومین سهمیه تیراندازی کشورمان را بدست آورد.

تیراندازان کشورمان تاکنون موفق به کسب دو سهمیه المپیک لندن توسط مهلقا جام بزرگ( مسابقات قهرمانی جهان-2010 آلمان) و الهه احمدی(جام جهانی 2011 استرالیا) شده‌اند.