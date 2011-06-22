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۱ تیر ۱۳۹۰، ۱۰:۴۴

وزیر فرهنگ سودان وارد شیراز شد

وزیر فرهنگ سودان وارد شیراز شد

شیراز - خبرگزاری مهر: وزیر فرهنگ سودان به همراه هیئتی از این کشور صبح امروز چهارشنبه وارد شیراز شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، "السموال خلف‌الله القریش" ‌قرار است در سفر امروز خود به شیراز با مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی فارس و تعدادی از مدیران و مقامات این استان دیدار کند.

بازدید از تخت جمشید، دیدار با مقامات استان فارس، بازدید از مرکز اسناد و کتابخانه ملی و همچنین حضور در آرامگاه حافظ از دیگر برنامه‌های سفر وزیر فرهنگ سودان در شیراز است.

وزیر فرهنگ سودان از آرامگاه سعدی و چند نقطه تاریخی شیراز نیز بازدید خواهد کرد.

وزیر فرهنگ سودان طی روزهای اخیر با محمد حسینی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی کشورمان دیدار و گفتگو کرده است.

کد مطلب 1341415

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