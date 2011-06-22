وزیر فرهنگ سودان وارد شیراز شد

به گزارش خبرگزاری مهر، "السموال خلف‌الله القریش" ‌قرار است در سفر امروز خود به شیراز با مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی فارس و تعدادی از مدیران و مقامات این استان دیدار کند.

بازدید از تخت جمشید، دیدار با مقامات استان فارس، بازدید از مرکز اسناد و کتابخانه ملی و همچنین حضور در آرامگاه حافظ از دیگر برنامه‌های سفر وزیر فرهنگ سودان در شیراز است.

وزیر فرهنگ سودان از آرامگاه سعدی و چند نقطه تاریخی شیراز نیز بازدید خواهد کرد.

وزیر فرهنگ سودان طی روزهای اخیر با محمد حسینی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی کشورمان دیدار و گفتگو کرده است.