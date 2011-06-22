نظارت دقیق بر میدان میوه و تره بار کرمانشاه انجام شود

به گزارش خبرنگار مهر،عبدالمجید واحدی در جلسه ستاد تنظیم بازار استان بر نظارت دقیق و گسترده بر نحوه کار و برنامه های میدان بار کرمانشاه تاکید کرد.

وی افزود: دستگاه های ذیربط موظف به نظارت دقیق و گسترده بر نحوه کار و برنامه های میدان بار کرمانشاه هستند و چنانچه مشاهده کردند که واحدهایی تخلف دارند با جدیت به برخورد بپردازند زیرا با انجام این موضوع قیمت میوه جات و تره بار نیز کنترل می شود.

واحدی تصریح کرد: مدیریت بر میدان بار ضروری است و کارها به گونه ای باید صورت گیرند که همه برنحوه مدیریت صحیح و درست پی ببرند و زمینه هر گونه تخلف از میان برداشته شود.

معاون برنامه ریزی استانداری کرمانشاه در ادامه به برنامه ریزیهای صورت گرفته برای تشکیل ستاد تنظیم بازار در استان خبر داد و گفت: طی درخواستی که از سوی استاندار کرمانشاه مبنی بر تشکیل ستاد تنظیم بازار کشور با حضور مسئولین کشوری صورت گرفت این موضوع مورد توافق قرار گرفته که امیدواریم این ستاد در آینده در استان تشکیل شود.

در ادامه این جلسه رئیس سازمان بازرگانی استان کرمانشاه نیز با اشاره به برگزاری نمایشگاه طرح ضیافت در ماه مبارک رمضان گفت: این نمایشگاه از 5 تا 15 مردادماه در محل نمایشگاه کرمانشاه واقع در پارک شاهد برگزار می شود که تولیدات و محصولات کشاورزی، صنعت، خدمات و صنایع دستی در آن عرضه خواهد شد.

اصغر میرزایی افزود: برای برگزاری مطلوب این نمایشگاه اقدامات و برنامه ریزی های مورد نیاز صورت گرفته است.

در ادامه این جلسه روند برنامه های کاری در میدان بار و عرضه محصولات و تولیدات استان مورد بررسی و تبادل نظر قرار گرفت.