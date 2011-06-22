بانک مرکزی باز هم نرخ دلار را کاهش داد/ دلار آزاد 1175 تومان

به گزارش خبرنگار مهر، بانک مرکزی امروز بازهم نرخ ارز مرجع را نسبت به دیروز کاهش داد، بنابراین قیمت رسمی دلار با کاهش 10 تومانی از 1106 تومان دیروز به 1096 تومان در روز جاری رسیده است. قیمت دلار دولتی یک روز پیش از اجرای سیاست جدید دلاری بانک مرکزی در 17 خردادماه 1060 تومان بود.

صرافان و دلالان بازار ارز قیمت فروش دلار آزاد را امروز 1175 تومان که نسبت به دیروز تغییری نداشته است و نرخ یورو را 1685 تومان اعلام کردند.

همچنین بانک مرکزی نرخ رسمی یورو را نیز کاهش داد و قیمت آن را از 1586 تومان دیروز به 1574 تومان در روز جاری کاهش داده است.

همچنین نرخ پایه سکه طرح جدید امروز توسط بانک مرکزی برای عرضه در شعب بانکی 428 هزار و 200 تومان اعلام شد که با احتساب 17 هزار و 128 تومان مالیات بر ارزش افزوده 445 هزار و 328 تومان فروخته می شود.

نرخ پایه نیم سکه بانکی هم 214 هزار و 100 تومان توسط بانک مرکزی اعلام شد که با احتساب 8 هزار و 564 تومان مالیات بر ارزش افزوده 4 درصدی، 222 هزار و 664 تومان در شعب بانک ملی عرضه می شود.

بانک مرکزی نرخ پایه ربع سکه بانکی را هم امروز برای عرضه در شعب بانکی 117 هزار و 800 تومان تعیین کرد که با احتساب 4 هزار و 712 تومان مالیات بر ارزش افزوده 122 هزار و 512 تومان فروخته می شود.

قیمت سکه تمام بهار آزادی طرح قدیم هم امروز در بازار 465 هزار تومان، طرح جدید 444 هزار تومان، نیم سکه 222 هزار تومان، ربع سکه 126 هزار تومان و سکه گرمی 73 هزار تومان است.

نرخ هر اونس طلا در بازارهای جهانی هم اکنون 1545 دلار و هر گرم طلای زرد 18 عیار در بازار داخلی 44 هزار و 370 تومان اعلام شد.