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۱ تیر ۱۳۹۰، ۱۱:۵۹

عباسپور:

اول اکتبر روز حمایت از آموزش زنان فلسطینی نامگذاری شد

اول اکتبر روز حمایت از آموزش زنان فلسطینی نامگذاری شد

رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس گفت: اول اکتبر به عنوان روز حمایت از آموزش زنان و دختران فلسطینی در کمیته اجرایی مجمع نمایندگان مجالس آسیا و اقیانوسیه برای آموزش تعیین شد.

به گزارش خبرنگار مهر، امروز چهارشنبه نشست خبری علی عباسپور رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات در خصوص تشریح دستاوردهای سومین نشست کمیته اجرایی مجمع نمایندگان مجالس آسیا و اقیانوسیه برای آموزش FACPED برگزار شد.

در این نشست عباسپور با اشاره به اینکه مهمترین مصوبه هیئت اجرایی مجمع پارلمانها نامگذاری اول اکتبر به عنوان روز حمایت از آموزش زنان و دختران فلسطین است، گفت: اقدامات رژیم صهیونیستی نسبت به تخریب مراکز آموزشی ضربات سنگینی را به آموزش زنان و کودکان در منطقه فلسطین وارد آورده است، لذا اعضای کمیته اجرایی با تصویب نامگذاری روز اول اکتبر به نام روز حمایت از آموزش زنان و دختران فلسطین خواستار حمایت جامعه بین المللی و از ارتقاء سطح آموزش در فلسطین شدند.

نماینده تهران در مجلس با اشاره به اینکه کمیته اجرایی مجمع نمایندگان مجالس آسیا و اقیانوسیه ، 21 اکتبر 2011 با توجه به اهمیت پارلمان ها در کنار اجلاس یونسکو نشستی را با ریاست علی لاریجانی به عنوان رئیس این مجمع برگزار خواهد کرد گفت: از دستاوردهای مهم این نشست بررسی مکانیزم های کمک به کشور افغانستان جهت ارتقاء سطح آموزشی و ارتقاء فرهنگ آموزش زنان و دختران بود.

وی افزود: مقرر شد مکانیزم های کمک به کشور افغانستان از طریق پارلمان های کشورهای عضو بررسی شده و در راستای تربیت معلم و اعزام نیروی متخصص به این کشور ادغام شود.

نشست کمیته اجرایی مجمع نمایندگان مجالس آسیا و اقیانوسیه برای آموزش شنبه گذشته به ریاست علی لاریجانی برگزار شده بود.

کد مطلب 1341477

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