فتح‌الله نژادزمانی در گفتگو با خبرنگار مهر، در مورد آخرین وضعیت تیم فوتبال این باشگاه ضمن بیان مطلب فوق گفت: از هفته گذشته تمرینات تیم مس در غیاب 8 بازیکن ملی پوش تیم زیر نظر صمد مرفاوی آغاز شده است و بزودی دستیار مرفاوی و نفرات جدید به تیم اضافه خواهند شد.

وی با بیان اینکه کادر فنی تیم ترمیم می‌شود، ادامه داد: ساکت الهامی از کادر فنی تیم جدا شد و طی روزهای آینده یک مربی خوب به عنوان دستیار نخست مرفاوی انتخاب می‌شود. البته در این بین مذاکراتی با محمود فکری انجام داده‌ اما هنوز به توافق نهایی با این مربی نرسیده‌ایم.

مدیرعامل باشگاه مس کرمان همچنین خاطرنشان کرد: متاسفانه در دو هفته گذشته تنها یک مدافع ارمنستانی را جذب کردیم زیرا با توجه به بالا بودن قیمت‌های بازیکنان و رقم‌هایی که آنها برای عقد قراداد با تیم ما اعلام می‌کنند، نمی‌توانیم نفرات مدنظرمان را به خدمت بگیریم.

وی با بیان اینکه این مسائل را به عزیز محمدی اعلام کرده و امیدوار است در این مورد با متخلفان برخوردی جدی شود، افزود: بصورت شفاهی شنیده‌ایم قرار است طی روزهای آینده برای چهار نماینده ایران در لیگ قهرمانان آسیا تسهیلاتی در نظر گرفته شود. ما هم از سازمان لیگ می‌خواهیم برای شهرهایی مانند کرمان، آبادان، اهواز و بوشهر که بازیکنان از نظر جغرافیایی حاضر به بازی در تیم‌های آنها نیستند هم تبصره‌هایی در نظر بگیرند تا ما در جذب بازیکنان ضربه نخوریم.

نژادزمانی با اشاره به اینکه بهترین راه‌ حل برای رفع این مشکل سطح بندی بازیکنان است، در پایان گفت: اگر بازیکنان را از نظر وضعیت و نوع بازی‌شان سطح بندی کنیم، ما می‌توانیم برای نفرات با توجه به توانایی، شایستگی و قابلیت‌هایشان هزینه کنیم و هیچ تیمی در این خصوص متضرر نخواهد شد.