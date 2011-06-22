محمود مشحون در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه غیبت تیمهایی مانند مهرام به ضرر بسکتبال کشور است، اظهارداشت: البته من نمیتوانم در مورد ماندن یا رفتن از عرصه مسابقات به تیمی دستور دهم. اما میتوانم تا آنجا که امکان دارد از انصراف تیمی مانند مهرام ممانعت کنم.
وی تیم مهرام را یکی از ستونهای بسکتبال ایران خواند و ادامه داد: از دست دادن تیمی مانند مهرام فاجعه است. این تیم همیشه و در هر شرایطی کمک حال فدراسیون بوده است. فکر میکنم کمتر کسی از یاد برده باشد زمانیکه ذوب آهن با وجود اعلام آمادگی قبلی از میزبانی مسابقات غرب آسیا انصراف داد اما مهرام کمک کرد تا این رقابتها برگزار شود.
رئیس فدراسیون بسکتبال با بیان اینکه مهرام سرمایه گذاریهای زیادی در بسکتبال انجام داد و موفقیتهای بالایی هم به دست آورد، خاطرنشان کرد: بسکتبال عشق مسئولان مهرام بود و بعید میدانم مسئولان این تیم از عشقشان بگذرند. تا حد امکان تلاش میکنم تا از انصراف این تیم جلوگیری کنیم. نسبت به این امر که مسئولان مهرام از تصمیم خود بازگردند، خوشبین هستم. فکر نمی کنم آنها روی تصمیم خود بمانند.
مشحون همچنین در مورد نامه مدیرعامل باشگاه توزین الکتریک کاشان مبنی بر بخشش بازیکنان متخلف این تیم و دعوت از آنها به تیم ملی گفت: این نامه خیلی دیر به دستمان رسید. بهتر بود مسئولان توزین الکتریک کاشان 20 روز پیش فدراسیون را در جریان چنین موضوعی قرار میدادند نه حالا که تیم ملی در عراق به سر میبرد.
وی یادآور شد: نامه توزین الکتریک زمانی به دستمان رسید که ترکیب تیم ملی برای حضور در مسابقات غرب آسیا کامل شده بود و این تیم عازم عراق شده بود. ضمن اینکه در نامه ارسالی از سوی باشگاه توزین الکتریک هیچ اسمی از هیچ بازیکنی برده نشده است و موضوع به صورت کلی بیان شده است.
رئیس فدراسیون بسکتبال تصریح کرد: در هر حال در مورد دعوت دوباره از بازیکنان متخلف توزین الکتریک که به دلیل رعایت نکردن مسائل اخلاقی و انضباطی از شرکت در تمرینات تیم ملی محروم شده بودند باید بعد از مسابقات غرب آسیا و بازگشت تیم ملی تصمیم گیری شود. کادر فنی هم در تصمیم گیری های لازم نقش دارد. در هر صورت به طور حتم در صورت نیاز از این بازیکنان دعوت خواهد شد.
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