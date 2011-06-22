خبرگزاری مهر مشکلات فرهنگی استان یزد را ریشه یابی کند

سیدعبدالمجید قائم محمدی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: با تقویت مجموعه خبرگزاری مهر در استان یزد امکان تولید خبر و گزارش در حوزه مشکلات فرهنگی و مذهبی میسر خواهد بود که این امر مستلزم حمایتهای ویژه از این خبرگزاری است.

وی افزود: خبرگزاری مهر به عنوان خبرگزاری حوزه اطلاع رسانی دینی قادر است برخی مشکلات دینی و فرهنگی را در جامعه با استفاده از نظر کارشناسان و صاحبنظران ریشه یابی کند و با ارائه راهکارهای اصولی در این زمینه مثمر ثمر عمل کند.

رئیس روابط عمومی استانداری یزد با بیان اینکه کثرت خبرگزاریها و روزنامه ها و نشریات محلی مجموعه استان را در حمایتهای مالی محدود کرده است، افزود: انتظار می رود با هماهنگی مدیران خبرگزاری با مجموعه سازمان تبلیغات اسلامی استان یزد، مقدمات تجهیز دفتر استانی و دفاتر شهرستانی به امکانات اولیه فراهم شود.

قائم محمدی با تبریک به خبرنگاران خبرگزاری مهر به خاطر فعالیت در این مجموعه حرفه ای عنوان کرد: از افتخارات خبرگزاری مهر این است که علاوه بر اطلاع رسانی از اقدامات نظام، در حوزه اطلاع رسانی دینی فعالیت می کند و گستردگی کار این مجموعه در کشور موجب افتخار است.

وی با بیان اینکه خبرگزاری مهر به ویژه در استان یزد در انتخابات نیز بدون طرفداری از کاندیدای خاص، رسالت ذاتی خود را انجام داد، افزود: خبرگزاری مهر از کم تنش ترین خبرگزاری ها در حوزه سیاسی است.

قائم محمدی افزود: خبرنگاران خبرگزاری مهر در استان یزد از معدود خبرنگاران حرفه ای در عرصه اطلاع رسانی این استان هستند.

وی در بخش دیگری از سخنان خود بر گزینش خبرنگاران توسط متولیان امر به ویژه اداره ارشاد تاکید کرد و افزود: فعالیت غیرحرفه ای برخی خبرنگاران، تلاش مجموعه خبرنگاران را تحت الشعاع قرار می دهد و لازم است در این زمینه ساماندهی لازم انجام شود.