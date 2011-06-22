تعرفه های خدمات درمانی سال 90 ابلاغ شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دولت، هیئت وزیران در جلسه مورخ 11/3/1390 بنا به پیشنهاد مشترک وزارتخانههای رفاه و بهداشت و معاونت برنامهریزی و نظارت راهبردی رئیسجمهور و تایید شورای عالی بیمه سلامت کشور و به استناد بند (هـ) ماده (38) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه ، سقف تعرفههای خدمات تشخیصی و درمانی در بخش غیردولتی و خصوصی در سال 1390 را تعیین کرد.
بر اساس این مصوبه، سقف تعرفههای خدمات تشخیصی و درمانی در بخشهای غیردولتی و خصوصی در سال 1390 برای ویزیت پزشکان و کارشناسان پروانه دار به شرح زیر تعیین شده است:
ویزیت پزشکان عمومی (80.000) ریال، ویزیت پزشکان متخصص (130.000) ریال، ویزیت پزشکان روانپزشک و فوقتخصص (160.000) ریال، ویزیت فوق تخصص روانپزشکی (180.000) ریال، (PHD) پروانهدار (80.000) ریال، کارشناس ارشد پروانهدار (70.000) ریال، کارشناس پروانهدار (55.000) ریال
بر اساس مصوبه هیئت وزیران، پزشکان روانپزشک و فوقتخصصی در صورتی میتوانند از تعرفههای مذکور استفاده کنند که مدارک آنها توسط وزارت بهداشت تایید و در پروانه مطب درج شده باشد.
همچنین کارشناسان ارشد و PHD پروانه دار در صورتی میتوانند از تعرفههای کارشناسی ارشد یا PHD استفاده کنند که کارشناسی ارشد و PHD ثبت شده آنها مرتبط با رشته کارشناسی بوده و در پروانه فعالیت درج شده باشد.
متوسط زمان ویزیت برای پزشکان عمومی حداقل 15 دقیقه، برای پزشکان متخصص حداقل 20 دقیقه و برای پزشکان فوق تخصص 25 دقیقه و روانپزشکان حداقل 30 دقیقه تعیین می شود.
بر اساس مصوبه دولت، پزشکان عمومی با سابقه بیش از 15سال کار بالینی مجاز به دریافت معادل 15 درصد علاوه بر تعرفه مصوب است.
بر اساس این مصوبه، سقف ضرایب تعرفههای خدمات درمانی نیز به شرح ذیل ذیل تعیین شده است.
1- ضریب تعرفه داخلی (32.000) ریال
2ـ ضریب تعرفه بیهوشی (160.000) ریال
3ـ ضریب تعرفه جراحی (360.000) ریال
4ـ ضریب تعرفه دندانپزشکی (4.800) ریال
5 ـ ضریب تعرفه فیزیوتراپی (4.200) ریال
بر این اساس ، سـرجمع تعرفـههای خدمات آزمـایشگاهی و پاتـولوژی و ژنتیک بخش غیـردولتی برای سـال 1390، بدون رشـد نسبت به تعرفههـای مصوب سال 1389 باقی خواهد ماند.
همچنین به سـرجمع تعرفههـای خدمات پرتـوپزشکی بخش غیـردولتی برای سـال 1390، سه درصد به تـعرفههای مصـوب سال 1389 اضـافه خواهد شد.
تعرفههای رادیولوژی 15 درصد، سایر خدمات بدون رشد نسبت به سال 1389 باشد و تعرفـه سـیتیاسـکن اسـپیرال بـه مـیزان 25 درصد نسـبت به Conventionalافزایـش می یابد.
بر اساس این مصوبه، سقف تعرفههای خدمات تشخیصی و درمانی در بخش غیردولتی در مراکز استانها و شهرستانهای تابعه با توجه به وضعیت اقتصادی و اجتماعی منطقه و در سقف تعرفههای این تصویبنامه توسط رییس دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی استان و رئیس سازمان نظام پزشکی استان و یک نماینده از سازمانهای بیمهگر پایه استان تعیین و پس از تأیید استاندار، توسط استاندار ابلاغ می شود.
بر اساس این مصوبه، در استانهای دارای بیش از یک دانشگاه علوم پزشکی، دانشگاه واقع در مرکز استان موظف به بررسی و کارشناسی تعیین سقف تعرفههای بخش غیردولتی در منطقه با هماهنگی سایر دانشگاه و دانشکدههای استان خواهدبود.
بر اساس این مصوبه، در استانهای داری بیش از یک دانشگاه علوم پزشکی، دانشگاه واقع در مرکز استان موظف به بررسی و کارشناسی تعیین سقف تعرفه های بخش خصوصی در منطقه با هماهنگی سایر دانشگاه و دانشکده های استان خواهد بود.
همچنین هیئت وزیران در این جلسه ، سقف تعرفههای خدمات تشخیصی و درمانی در بخش دولتی در سال 1390 را تعیین کرد.
همچنین ضریب تعرفه داخلی بستری برای خدمات ویزیت، مشاوره و دیالیز 6 هزار و 750 ریال، ضریب تعرفه بیهوشی 3450 ریال، جراحی 60000ریال، دندانپزشکی 1950ریال ، فیزیوتراپی 2300ریال و سایر خدمات 4850 ریال تعیین شده است.
در مراکز فیزیوتراپی که متخصصان طب فیزیکی و توانبخشی، دکترای فیزیوتراپی و پزشکان متخصص براساس ضوابط، عهدهدار مسوولیت فنی مراکز مذکور هستند، ضریب تعرفه، دو هزار و هفتصد ریال برای آنها اعمال خواهد شد.
بر اساس این مصوبه، تعرفه ضریب داخلی، جراحی و بیهوشی برای ارائه خدمات بیمارستانی تنها در قسمت حقالزحمه نیروی انسانی در مورد پزشکان هیئت علمی که به صورت تمام وقت جغرافیایی در بیمارستانهای آموزشی خدمت میکنند و نیز تعرفه خدمات متخصصان پزشکی (ضریب داخلی، جراحی و بیهوشی) در مناطق محروم تا دو برابر ارقام مندرج در جزء (ج) تعیین میشود.
دستورالعمل این جزء توسط وزارت بهداشت و رفاه تهیه و ابلاغ میشود.
بر اساس این مصوبه فرانشیز خدمات تشخیصی و درمانی در سال 1390، برای بیمهشدگان در بخش دولتی در قسمت بستری معادل ۱۰ درصد تعرفههای مربوط و در بخش سرپایی معادل ۳۰ درصد تعرفههای مربوط است.
براساس این مصوبه نرخ حق بیمه درمان در سال 90مطابق با مفاد بند (د) ماده 38 قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه کشور برای صندوق بیمه کارکنان کشوری و لشگری در سال 90 معادل 5درصد حقوق و مزایای مستمرتا سقف دوبرابر حداقل حقوق و دستمزد قانون کار تعیین می شود.
بر این اساس بیمه شده شاغل 65/1درصد حقوق مبنای کسور و بازنشستگان و موظفین 4/1درصد حقوق و دستگاه اجرایی معادل سهمیه بیمه شده و مابقی به عنوان سهم دولت از اعتبارات مربوط مندرج در قانون بودجه تعیین می شود.
براین اساس، حق بیمه درمان خانوارهای شاغلین و بازنشستگان و موظفین دستگاههای اجرایی که از بودجه عمومی دولت استفاده نمی کنند به ترتیب حق بیمه شاغلین 65/1درصد حقوق مبنای کسور، حق بیمه بازنشستگان و موظفین 4/1درصد و بقیه تا 5 درصد حقوق و مزایای مستمر توسط دستگاه اجرایی حداکثر تا سقف دو برابر حداقل حقوق مشمولین قانون کار است.
براین اساس اختیارات هیات وزیران در خصوص هیاتهای بازنشستگی پیش از موعد کارکنان دولت به اکثریت عضو کمیسیون اجتماعی دولت تفویض می شود.
همچنین موافقت با بازنشستگی پیش از موعد کارکنان دولت - موضوع قانون تمدید قانون بازنشستگی پیش از موعد کارکنان دولت - منوط به وجود اعتبار برای این منظور و عدم کسری اعتبار در سایر هزینههای دستگاه و تایید مراتب یاد شده توسط رئیس دستگاه اجرایی یا مقامات مجاز از سوی وی است.
براساس این مصوبه مسئولیت اجرای احکام و ضوابط اجرایی و مفاد ابلاغیهها و موافقتنامه ها و تخصیص ها حسب مورد بر عهده روسای دستگاه ها و مقامات مجاز از سوی آنان و ذیحسابان و مدیران مالی مربوط است.
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