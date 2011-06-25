حجت الاسلام محمد حسن ابوترابی فرد در گفتگو با خبرنگار مهر، تعامل دولت و مجلس در ادغام وزارتخانه ها را مهم ارزیابی کرد و افزود: مجلس به تشکیل وزارتخانه جدید امور زیر بنایی که به وزارت راه و شهر سازی تغییر نام داد رای داد و امیدواریم با تصمیم مشترک دولت و مجلس شاهد ادغام وزارتخانه های دیگر باشیم.

عضو کمیته مشترک مجلس و دولت برای بررسی موضوع ادغام ها، نظر کارشناسان و اساتید دانشگاه در ادغام وزارتخانه ها را سازنده دانست و تصریح کرد: امیدواریم علاوه بر دیدگاه دولت، این ادغام ها مورد تایید و حمایت اساتید و کارشناسان قرار گیرد.

به گزارش مهر، دولت در اجرای ماده 53 برنامه پنجم 8 وزارتخانه را ادغام کرد اما عدم برنامه ریزی صحیح برای تشکیل به موقع وزارتخانه های جدید موجب سردر گمی نمایندگان مجلس و مدیران این وزارتخانه ها شد به طوری که مدت سرپرستی نیکزاد در وزارت راه و ترابری به پایان رسیده بود اما دولت به بهانه ادغام ود را به قوه مقننه معرفی نکرد، از سوی دیگر رئیس جمهور با حکمی مهدی غضنفری و عبدالرضا شیخ الاسلام را با حفظ سمت بعنوان سرپرست وزارتخانه های صنایع و معادن و رفاه و تامین اجتماعی منصوب کرد و سید مسعود میرکاظمی و صادق محصولی که به گفته تعدادی از نمایندگان مجلس مدیریت قابل قبولی را در وزارتخانه های متبوع خود اعمال کرده بودند برکنار شدند. براین اساس 200 نماینده مجلس شورای اسلامی طرح تعویق ادغام وزارتخانه ها را مطرح کردند. تا بدین وسیله ادغام وزارتخانه ها به تعویق بیفتد و دولت در زمان معین و با استفاده بهینه از نظر ات کارشناسان دست به ادغام بزند.

با توجه به جدیدت طراحان برای تعویق ادغام وزارتخانه ها کمیته ای مشترک از سوی دولت و مجلس برای پیگیری بیشتر تشکیل شد تا با تعامل و همفکری قوا این موضوع را بررسی کنند.

اعضای این کمیته مشترک را محمدرضا باهنر نائب رئیس اول ، سید شهاب‌الدین صدر نائب رئیس دوم و سید محمدحسن ابوترابی فرد معاون امور قوانین از مجلس شورای اسلامی و سید محمدرضا میرتاج الدینی ، ابراهیم عزیزی و فاطمه بداغی از دولت تشکیل داده اند.