احداث نخستین بیمارستان فوق تخصصی شمالغرب کشور در منطقه آزاد ارس

به گزارش خبرنگار مهر، عادل نجف زاده پیش از ظهر چهارشنبه در نشست خبری با خبرنگاران افزود: در راستای نهادینه ساختن فرهنگ سلامت اجتماعی برنامه های مهمی در این منطقه پیش بینی شده است و با این طرح که امسال به بهره برداری می رسد اتباع خارجی نیز در این منطقه تحت درمان متخصصان قرار خواهند گرفت.

نجف زاده با اشاره به اجرای طرح پایش رایگان سلامت در خرداد سالجاری در منطقه آزاد ارس تصریح کرد: در این دوره پنج هزارو 500 نفر از اهالی روستاهای حق ویردی آباد، شجاع و سیلگرد بصورت رایگان تحت درمان پزشکان متخصص قرار گرفتند و در آینده این طرح در محدوده منطقه آزاد ارس در منطقه خدآفرین نیز اجرا می شود.

وی افزود: این طرح در طول سال ادامه خواهد یافت زیرا سلامت جامعه مهمترین اصل برای توسعه عدالت اجتماعی و رشد صنعت و اقتصاد و فرهنگ یک کشور است.

معاون فرهنگی اجتماعی و گردشگری منطقه آزاد ارس یادآور شد: در راستای نیل به اهداف سلامت و بهداشت کشور، سند چشم انداز بیست ساله، ایجاد عدالت اجتماعی و سهولت در دسترسی به خدمات سلامتی برنامه های پایش رایگان سلامت را از روستاهای حق ویردی آباد شجاع و سیلگرد شروع کردیم.

نجف زاده توانمندسازی جامعه به منظور اصلاح فرهنگ سلامت و بهبود شیوه زندگی، ترویج الگوی زندگی سالم، دسترسی آحاد شهروندان بویژه جوامع محلی و اقشار آسیب پذیر به پوشش کامل بسته خدمات پایه بهداشتی را از اهداف این طرح اعلام کرد.

