گودبرداری غیراصولی در تهران دوباره حادثه ساز شد

به گزارش خبرگزاری مهر، بامداد چهارشنبه به علت گودبرداری ناایمن و غیراصولی یک ساختمان مسکونی دوطبقه در شهرک مسعودیه تهران فرو ریخت.

بر اساس این گزارش، در این حادثه چهار شهروند زیر آوار گرفتار شدند که با تلاش آتش نشانان نجات یافتند.

علی اکبر بقالان، مدیر منطقه دو عملیات آتش نشانی تهران که در محل حادثه حاضر شده بود با اشاره به تلاشهای همه جانبه آتش نشانان برای نجات جان افرادی که زیر آوار گرفتار شده بودند، گفت: گودبرداری ناایمن در کنار این خانه مسکونی و رعایت نکردن استانداردهای لازم برای گود برداری باعث رخداد این حادثه شده است.