بی توجهی دولتهای اروپایی عامل بروز بحران اقتصادی در قاره سبز

به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه فرانسوی لوموند در بخش مقالات خود در مطلبی با عنوان "بحران اروپا بحران بدهی است؛ نه بحران یورو" نوشت : صندوق بین المللی پول موسوم به IMF، در بحران فرو رفته و در این میان واحد پول یورو است که بیشترین انتقادها را به خود جلب کرده است. این وضعیت بیشتر کشورهای اروپایی در چند ماه گذشته است.

همانطور که می دانیم، صنایع آلمان و فرانسه که بیشترین گردش یورو و پرسنل انسانی را در جهان در اختیار دارند، در خطر جدی ورشکستگی قرار دارند و امروزه اقتصاددانها به شدت نگران وضعیت یورو هستند. سیستم پولی اروپا در حال زوال است.

این در حالی است که تاریخ یورو نشان دهنده کامرانی و موفقیت مالی در جهان است. اما چه کسی گمان می کرد که این واحد پول در مدتی کوتاه به این نتیجه نامطلوب برسد و به واحد پولی تبدیل شود که همه اقتصاددانها نگران ورشکستگی آن هستند.

یورو در جهان در کنار دلار دومین واحد پول محسوب می شد و به این ترتیب توانسته بود موقعیت اروپا را به دلیل قدرت اقتصادی اش با پیشرفت همراه کند. از زمانی که واحد پول یورو به طور همزمان در اروپا مورد استفاده قرار گرفت، صنعت این منطقه پیشرفتهای قابل توجهی یافت و تمام صنعت این منطقه از جهان مرهون قدرت یورو شد.

اما بحران و ورشکستگی اقتصادی در برخی از کشورهای جهان به طور ناخواسته به تمام جهان راه یافته و هم اکنون شاهد هستیم که بازارها در اقصی نقاط جهان متحول شده است. در واقع آنچه که باید صورت می گرفت، و رخ نداد، آن بود که باید به کشورهای بحران زده کمک شود تا مشکلات خود را جبران کنند. در این صورت امروزه، میلیون ها نفر انسان در سراسر جهان از بحران مالی رنج نمی بردند.

آنچه به طور واقعی یورو را به این بحران رساند، بی ملاحظه بودن دولتهای برخی از کشورهای اروپایی بود. این کشورها در سالهای متمادی به جای آنکه تلاش کنند وضعیت اقتصادی خود را بهبود بخشند، مدام از مراجع بین المللی و مراجع اروپایی اقدام به قرض کردن اعتبار کردند و حالا پس از سالهای زیاد، در بحران فرو رفته اند. بحرانی در آن حد بزرگ که بعید است بتوانند به زودی از عهده آن بر بیایند.

به نوشته لوموند، امروزه اروپا نیاز به سیاستی اقتصادی دارد تا با قوانینی دقیق به مقابله با بحران ایجاد شده بپردازد و بدهی های کشورها به ترتیب پرداخته شود. فقط با چنین روشی است که می توان امیدوار بود اروپایی ها باردیگر روی ثبات و آرامش را در وضعیت اقتصادی خود ببینند.

این روزنامه فرانسوی در نهایت تاکید کرده است اگر اروپایی ها خیلی زود برای نجات یورو کاری انجام ندهند، شکست یورو برابر با ضربه ای جبران ناپذیر برای اروپا خواهد شد.