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۱ تیر ۱۳۹۰، ۱۳:۳۳

گروس عبدالملکیان با «حفره‌ها» به شهر کتاب می‌رود

گروس عبدالملکیان با «حفره‌ها» به شهر کتاب می‌رود

نشست هفتگی شهر کتاب در تاریخ هفتم تیرماه به نقد و بررسی مجموعه شعر «حفره‌ها» سروده گروس عبدالملکیان اختصاص یافت.

به گزارش خبرگزاری مهر، نشست هفتگی شهر کتاب در روز سه‌شنبه هفتم تیر ساعت 16:30 به نقد و بررسی «حفره‌ها» از گروس عبدالملکیان اختصاص دارد.

در این نشست ادبی فرزان سجودی، مهرنوش قربانعلی، علیرضا عباسی و گروس عبدالملکیان در مرکز فرهنگی شهر کتاب واقع در خیابان شهید بهشتی، خیابان احمد قصیر (بخارست)، نبش کوچه سوم حضور خواهند یافت.

مجموعه «حفره‌ها» چهارمین مجموعه شعر گروس عبدالملکیان است که به تازگی منتشر شده است. شاعر در این مجموعه، تجربه‌های جدیدی در حوزه‌ فرم و تصویرسازی انجام داده و فضای بیشتر شعرهای کتاب اجتماعی، فلسفی و عاشقانه است.
کد مطلب 1341531

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