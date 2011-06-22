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۱ تیر ۱۳۹۰، ۱۵:۱۹

گروسی:

صیانت از امنیت و سلامت جامعه راهبرد اساسی دادگستری کردستان است

صیانت از امنیت و سلامت جامعه راهبرد اساسی دادگستری کردستان است

سنندج - خبرگزاری مهر: رئیس کل دادگستری کردستان نقش دستگاه قضایی را در جامعه بسیار خطیر و ارزشمند عنوان کرد و گفت: دادگستری کردستان با صدور احکام قاطع و بازدارنده امنیت جامعه را تضمین می کند.

به گزارش خبرگزاری مهر علی اکبر گروسی در جریان دیدار با امام جمعه سنندج ضمن تبریک آغاز هفته قوه قضائیه و گرامیداشت یاد و خاطره شهدای هفتم تیر، گفت: در دستگاه قضایی قانون محور کار است و صیانت از امنیت و سلامت جامعه راهبرد اساسی دادگستری در استان کردستان است و برنامه های اصلی در حول این محور طراحی و تدوین می شود.

وی گفت: در دادگستری استان کردستان پرونده های زیادی در حوزه جرایم عمومی رسیدگی شده است و احکام قاطع و بازدارنده ای هم صادر شده است که سبب شده تا از ارزشهای اخلاقی و کیان خانواده ها دفاع و پاسداری شود و این روند با جدیت و تلاش بیشتر ادامه خواهد داشت.

رئیس کل دادگستری کردستان پیشگیری از وقوع جرم را در دادگستری مقوله جدید و بسیار با ارزش دانست که عمل به آن سبب کاهش شدید نرخ ارتکاب جرم در جامعه خواهد شد.

گروسی بیان کرد: می توان با تقویت جنبه های پیشگیری از وقوع جرم زمینه را برای کاهش جرائم مختلف و شمار زندانیان فراهم کرد که البته فرهنگ سازی و لزوم همکاری بهتر مردم یک اصل ضروری و مهم است.

شایان ذکر است که در این دیدار مدیران دستگاههای تابعه قضایی در استان کردستان گزارشی از اقدامات و برنامه های دستگاه های متبوع خود را ارائه کرده و امام جمعه سنندج نیز در خصوص اهمیت و جایگاه دستگاه قضایی سخنرانی کرد.

کد مطلب 1341547

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