108 روستای گلستان آب آشامیدنی سالم ندارند

به گزارش خبرنگار مهر، قاسم محمد نژاد پیش از ظهر چهارشنبه در نشست با خبرنگاران به مناسبت هفته صرفه جویی درمصرف آب افزود: این آمار طی پنج سال قبل 214 روستا بوده که تا امروز 50 درصد کاهش داشته است.

وی در ادامه گفت: شهرستان گرگان با دو روستا، آق قلا یک روستا، آزاد شهر یک روستا، مراوه تپه 23 روستا، رامیان شش روستا، گنبد 22، کلاله 9 روستا و مینودشت با 32 روستا از جمله شهرستان های استان هستند که روستاهای آنان فاقد آب آشامیدنی است.

وی در ادامه بااشاره به سرانه موجود آب در کشور افزود:سرانه آب درکشور به ازای هر نفر دو هزار مترمکعب است که در گلستان به ازای هر نفر 1600 متر مکعب در سال است.

محمد نژاد بابیان اینکه گلستان جزء استان های کم آب کشوراظهار داشت: میزان بارندگی ظرف اسفند ماه سال 89 در مقایسه با سال 88 به مقدار 8.4 درصد کاهش داشته است که نسبت به مدت دراز مدت که معمولا 30ساله است 31 درصد افزایش را نشان می دهد.

کاهش 117 میلیون مترمکعبی ذخیره آبخوانهای گلستان

معاون طرح وتوسعه شرکت آب وفاضلاب روستایی استان اضافه کرد:در حال حاضر 85 تا 90 درصد از آب چاه ها وسفره های زیر زمینی برای تامین آب روستاهای استان استفاده می شود که این امر موجب شده است ذخیره آبخوان های آزاد استان در سال 89 نسبت به 88 به مقدار 117میلیون متر مکعب کاهش پیذا کند.

وی تصریح کرد: این کاهش در مقایسه با 13 سال قبل 205 میلیون متر مکعب را نشان می دهد.

محمد نژاد سرانه مصرف آب استان را بین 75 تا 150 لیتر برای هر نفر در شبانه روز عنوان کرد ودر ادامه از افت 132 سانتی متری آب های زیر زمینی در روستاهای استان خبر داد.

وی با اشاره به این که کیفیت آب استان به علت برداشت بیش از اندازه دچار مشکل شده است، افزود: اگر از آب های زیرزمینی بیش از 60 درصد برداشت شود، آب های زیرزمینی با بحران روبه رو می شود و این آمار در استان ما بیش از90 درصد است.



معاون طرح وتوسعه شرکت آب وفاضلاب روستایی استان اعتباراتاین شرکت را طی سال89 به مقدار190 میلیارد ریال ذکر کرد که نزدیک به 150 میلیارد ریال آن تخصیص داده شد که متوسط تخصیصآن 76 در صد بوده است.

وی افزود: پیش بینی اعتبارات ما درسال جاری 250 میلیارد ریال بوده است که امید واریم تحقق یابد.

وی هشت حلقه لوله گذاری چاه ها، تجهیز و راه اندازی 11 حلقه چاه، لایروبی 11 حلقه چاه، بهسازی 16 دهنه چشمه، 103 ایستگاه انتقال آب،211 کیلومتر شبکه توزیع آب ، دو هزار 550 متر مکعب مخزن ذخیره، 900 کیلومتر حصار کشی اطراف تاسیسات و هفت باب ایستگاه پمپاژ آب را ازمهمترین اقدامات سال 89 عنوان کرد.

