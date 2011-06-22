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۱ تیر ۱۳۹۰، ۱۵:۳۵

طرح بهسازی مدارس گرگان آغاز شد

طرح بهسازی مدارس گرگان آغاز شد

گرگان - خبرگزاری مهر: طرح بهسازی و زیباسازی مدارس گرگان در قالب طرح هجرت 3 آغاز شد.

به گزارش خبرنگار مهر، مدیر اداره آموزش و پرورش گرگان پیش از ظهر چهارشنبه در افتتاحیه طرح بهسازی مدارس، تعطیلات تابستان را بسیار با ارزش دانست.

سید هادی حسینی گفت: علاوه بر اینکه این ایام فرصتی برای زیباسازی و آماده کردن محیط مدرسه برای سال تحصیلی جدید است و نوجوانان را نیز برای پذیرش مسئولیت در آینده و در عرصه های بالاتر آماده می سازد.

حسینی با اشاره به هدفمند بودن طرح هجرت 3 گفت: در آموزش و پرورش مدرسه سازی و مدرسه مداری به سه شکل تخریب و نوسازی، مقاوم سازی و بهسازی مدارس صورت می گیرد.

وی عنوان کرد:  طرح تخریب و نوسازی و مقاوم سازی توسط اداره کل نوسازی تجهیز مدارس استان صورت می گیرد.
 
وی ادامه داد: طرح بهسازی مدارس  همه ساله با همکاری بسیج دانش آموزی، بسیج سازندگی، آموزش و پرورش و دیگر نهاد ها و با همت و مشارکت دانش آموزان ساعی و تلاشگر شهرستان انجام می پذیرد.
 
شهرستان گرگان 80 هزار دانش آموز دارد.
کد مطلب 1341571

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