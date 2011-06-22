طرح بهسازی مدارس گرگان آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر، مدیر اداره آموزش و پرورش گرگان پیش از ظهر چهارشنبه در افتتاحیه طرح بهسازی مدارس، تعطیلات تابستان را بسیار با ارزش دانست.

سید هادی حسینی گفت: علاوه بر اینکه این ایام فرصتی برای زیباسازی و آماده کردن محیط مدرسه برای سال تحصیلی جدید است و نوجوانان را نیز برای پذیرش مسئولیت در آینده و در عرصه های بالاتر آماده می سازد.

حسینی با اشاره به هدفمند بودن طرح هجرت 3 گفت: در آموزش و پرورش مدرسه سازی و مدرسه مداری به سه شکل تخریب و نوسازی، مقاوم سازی و بهسازی مدارس صورت می گیرد.

وی عنوان کرد: طرح تخریب و نوسازی و مقاوم سازی توسط اداره کل نوسازی تجهیز مدارس استان صورت می گیرد.

وی ادامه داد: طرح بهسازی مدارس همه ساله با همکاری بسیج دانش آموزی، بسیج سازندگی، آموزش و پرورش و دیگر نهاد ها و با همت و مشارکت دانش آموزان ساعی و تلاشگر شهرستان انجام می پذیرد.

شهرستان گرگان 80 هزار دانش آموز دارد.