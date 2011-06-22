غرفه مجتمع مس سونگون در نمایشگاه صنایع و معادن تبریز برتر شد

رئیس روابط عمومی و خدمات اجتماعی مجتمع مس سونگون در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: در این نمایشگاه غرفه مس سونگون بدلیل رعایت استانداردهای بین المللی در چگونگی حضور در این نمایشگاه که شامل، فراهم کردن بسترهای لازم و ایجاد زیبایی های بصری در زمینه غرفه آرایی برای بازدیدکنندگان، رفتار مناسب و پاسخگویی به بازدیدکنندگان، ارائه اطلاعات و مطالب در پکیجهای مناسب و کامل به مراجعه کنندگان و همچنین همکاری مناسب با پرسنل نمایشگاه به عنوان غرفه نمونه و برتر انتخاب شد.

محمد حسین ایازی هدف از حضور این مجتمع در نمایشگاه را شناساندن این مجتمع به صنعت گران داخلی و خارجی عنوان کرد و گفت: امیدواریم با تمهیدات صورت گرفته نیاز صنعت گران کشور به سهولت توسط این مجتمع برآورده شود.

ایازی این نمایشگاه را دهمین نمایشگاهی دانست که مجتمع مس سونگون در آن حضور یافته و اظهار داشت : در نمایشگاه‌های گذشته نیز غرفه مجتمع مس سونگون به عنوان برترین غرفه انتخاب شده بود .

وی با اشاره به اکتشافات صورت گرفته توسط این مجتمع گفت: مجتمع مس سونگون توانسته است اکتشافات معدن مس سونگون، اکتشافات معدن مسجد داغی، اکتشافات معدن هفت چشمه و اکتشافات معدن مزرعه را تکمیل کند.

ایازی ضمن اشاره به پروژه های در دست انجام این مجتمع گفت: در حال حاضر توسعه کارخانه تغلیظ مزرعه، احداث کارخانه مولیپلین با ظرفیت سه هزار تن در سال، احداث فاز دو تبریز در سونگون با ظرفیت 150 هزار تن در سال، احداث کارخانه ذوب با ظرفیت 200 هزار تن در سال، پروژه پالایشگاه و اسید به ترتیب با ظرفیت 200 و750 هزار تن در سال و احداث کارخانه بیولیچینگ، در مجموع با سرمایه ای بالغ بر یک میلیارد و 200 میلیون دلار در دست اقدام است.

رئیس روابط عمومی مجتمع مس سونگون افزود: این مجتمع فعالیت اکتشافی خود را از سال 69 آغاز و در سال 85 به طور رسمی به بهره برداری رسید و در حال حاضر دو هزار و 250 نفر در این مجتمع مشغول به فعالیت هستند .

وی با اشاره به موقعیت مکانی این مجتمع گفت: این مجتمع در آذربایجان شرقی در 100 کیلومتری شمال شرقی تبریز و 25 کیلومتری شهرستان ورزقان واقع شده است.

ایازی از نشست مدیریت این مجتمع با خبرنگاران در آینده نزدیک خبر داد و گفت: به منظور تعامل بیشتر با مطبوعات استان نشست صمیمی با خبرنگاران در برنامه کاری مدیریت مجتمع قرار گرفته است.

ایازی افزود: برای ارتباط تنگاتنگ با صنعتگران استان نیز همایشی به این منظور برای ماه های آینده پیش بینی شده است.