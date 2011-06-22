سرطان پوست و آب مروارید از عوارض اشعه UV خورشید است

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر کاظم ندافی با اعلام این خبر افزود: مقادیر کم پرتو فرابنفش برای انسان سودمند است و برای تولید ویتامین D‌ ضروری است و همچنین در درمان بعضی بیماریها مانند نرمی‌ استخوان و اگزما مورد استفاده قرار می‌گیرد.

وی خاطرنشان کرد: قرار گرفتن طولانی در معرض تابش فرابنفش، اثرات حاد و مزمنی را برای سلامت پوست، چشم و سیستم ایمنی انسان دارد.

ندافی با اشاره به اینکه خطرناک بودن این پدیده فقط مربوط به طی چند روز گذشته نبوده و رسانه‌ها به تازگی به این موضوع توجه نشان داده‌اند، گفت: پرتو فرابنفش در 130 تا 140 روز از سال معمولا در وضعیت خطرناک قرار دارد و هموطنان باید به پیشگیری از ابتلا به اثرات سوء این پرتو توجه جدی داشته باشند.

وی، بهترین روش پیشگیری از اثرات سوء پرتو فرابنفش خورشید بر انسان را حفاظت فردی عنوان کرد و گفت: پوشیدن لباسهای آستین بلند، استفاده از کلاه لبه‌دار، استفاده از عینک آفتابی از ساعت 9 تا 15 بعد از ظهر موثرترین روشهای پیشگیرانه و حفاظتی در برابر اشعه فرابنفش خورشید است.