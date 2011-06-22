معاونان اجتماعی کلانشهرها و مراکز استانها در کرج گردهم آمدند

حسین امیدیان در حاشیه این گردهمایی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: این نشست در قالب کارگروه فرهنگی و اجتماعی از هم اکنون آغاز شده است و تا ظهر پنجشنبه ادامه می یابد.



وی در خصوص بر آیند مثبت این کارگروه، به حضور معاونان فرهنگی و اجتماعی مراکز استانها در این نشست اشاره کرد و افزود: این مهم حاکی از کارکرد مطلوب برپایی این نوع نشستها است.



این مسئول از حضور کارشناسان، معاونان و پیشکسوتان برجسته و به نام کشور در این نشست فرهنگی خبرداد و عنوان کرد: بحث و تبادل افکار و ارائه ایده های فرهنگی و اجتماعی از موضوعات مهم این کار گرو ه فرهنگی است.



وی جلب مشارکتهای اجتماعی و فرهنگی میان مسئولان متولی این امور را از اهداف مهم این نشست ذکر کرد و افزود: موضوعات مورد بررسی در این جلسه هم اندیشی طی نشستهایی که پیش از این با حضور مسئولان و متولیان عرصه فرهنگی و اجتماعی کلانشهرها برپا شد در قالب سندهای تفاهمی برای بحث و بررسی در بیست ویکمین نشست معاونان فرهنگی شهرداریهای کلانشهرها و مراکز استانها آماده شد.



معاون فرهنگی و اجتماعی شهرداری کرج، آموزش شهروندی، گردشگری، حفظ ارزشهای دفاع مقدس، مباحث مربوط به آسیبهای اجتماعی همچنین تفاهم نامه مطالعاتی و پژوهش را به عنوان سرفصلهای این سندهای تفاهمی برشمرد و گفت: تشریح و بررسی اقدامات صورت گرفته سند های تفاهم شده از جمله موضوعات این نشست تخصصی است که در نشست امروز پیرامون آن گفتگو می شود.

به گفته امیدیان حضور سخنرانان مطرح در این نشست و پرداختن به مباحث مختلف فرهنگی، اجتماعی، بسترهای مناسب در خصوص چگونگی مدیریت عرصه های فرهنگی و اجتماعی ارائه می دهد.



وی استفاده از نرم افزارها و سخت افزارهای حوزه های فرهنگی اجتماعی کلانشهرها و مراکز استانها را از دیگر کارکردها مثبت این نشست دانست.



بیست و یکمین نشست معاونان فرهنگی و اجتماعی شهرداریهای کلانشهرهای کشور در حال حاضر در مرکز تحقیقات وزارت نیروی مهرشهر در حال برگزاری است.