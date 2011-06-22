موج شکنهای مردمی چهره مناطق ساحلی را دگرگون می کند

به گزارش خبرنگار مهر، علی اکبر صفایی ظهر چهارشنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به اقدام مهم و اساسی سازمان بنادر در احداث موج شکن های مردمی گفت: با احداث موج شکن های مردمی ترددهای دریایی ساماندهی و قاچاق کالا کنترل می شود.

وی افزود: حداقل حق مردم استان بود که صاحب مسیری برای دسترسی به دریا باشند که با اقدام ارزشمند سازمان بنادر این کار در دست انجام است.

صفایی عنوان کرد: 300 نقطه در جنوب کشور پیش بینی شده که کار اجرایی 40 موج شکن تاکنون آغاز شده که از این تعداد 16 موج شکن در دست احداث قرار دارد.

وی اضافه کرد: سالیانه و طبق مصوبه مجلس شورای اسلامی 80 میلیارد تومان از منابع داخلی سازمان بنادر در این بخش هزینه می شود.

وی تصریح کرد: در حال حاضر 71 بندر تحت مجوز وجود دارد که پیش بینی می کنیم با احداث موج شکن ها این رقم به 150 بندر برسد.

صفایی با اشاره به مهمترین مزیتهای احداث این موج شکنها افزود: احداث موج شکنها تاثیر اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و امنیتی بسیاری دارد ضمن اینکه منجر به فراهم آمدن محیطی امن برای تردد و پهلو گیری شناورها خواهد شد.

مدیر کل بنادر و دریانوردی هرمزگان در عین حال پیشرفت احداث این پروژه ها را مطلوب توصیف کرد و افزود: مجوز بهره برداری نهایی از این موج شکنها توسط سازمان بنادر و دریانوردی صادر خواهد شد که این امر پس از حضور ارگانهای زیربط در این موج شکنها صورت خواهد گرفت.