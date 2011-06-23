اخبار کوتاه ورزشی از یزد

به گزارش خبرگزاری مهر، روز اول رقابتهای اسکواش قهرمانی رده‌ های سنی آسیا با پیروزی ورزشکار یزدی تیم ملی اسکواش بانوان کشورمان همراه شد.

در روز اول این مسابقات و در رقابتهای بخش دختران و در رده سنی زیر 19 سال، سعیده مزیدی ملی پوش یزدی کشورمان در دور اول در حالی به مصاف گنا سراکا از سریلانکا رفت که در مسابقات سال گذشته در همین رقابتها از وی شکست خورده بود.

بر همین اساس مزیدی که به قصد انتقام به مصاف حریف سریلانکایی رفته بود در نهایت مقابل رقیب قدرتمندش سه بر صفر به برتری رسید و راهی دور دوم رقابتها شد.

مزیدی در حالی در دور دوم به مصاف حریف پاکستانی می رود که از ناحیه مچ پا دچار آسیب‌ دیدگی است و باید با همین شرایط مقابل حریفش به میدان برود.

تشکیل تیم منتخب تکواندو استان در رده های سنی خردسالان و نوجوانان

سرپرست هیئت تکواندوی استان از تشکیل تیم منتخب استان در رده های سنی خردسالان و نوجوانان خبر داد.

محمود عالیشوندی افزود: تیم منتخب استان برای حضور در مسابقات کشوری، اردوهای آماده سازی برگزار خواهد کرد.

سرپرست هیئت تکواندو استان یزد تصریح کرد: خردسالان و نوجوانان تکواندوکار یزد از استعداد بالایی برخوردارند که برای شکوفایی آنها برنامه های منسجمی در حال تهیه است.

عالیشوندی آموزش را از مهمترین برنامه های هیئت برای ارتقاء رشته تکواندو در استان دانست و گفت: برگزاری کلاس و دوره های آموزشی از مهمترین برنامه های هیئت تکواندو در استان یزد است.

یزد میزبان والیبالیستهای نوجوان منطقه 4 کشور

مسابقات قهرمانی والیبال نوجوانان منطقه چهار کشور در یزد برگزار خواهد شد.

مسابقات قهرمانی والیبال نوجوانان منطقه چهار کشور دهم تیرماه سال جاری به مدت چهار روز در سالن شهید صدوقی یزد برگزار خواهد شد.

در این بازیها استانهای تهران، فارس، بوشهر، کرمان، هرمزگان، اصفهان، سیستان و بلوچستان و یزد حضور خواهند داشت.

تیم والیبال نشسته زارچ قهرمان استان شد

زارچ جواز حضور در جشنواره فرهنگی ورزشی جانبازان و معلولان کشور را گرفت.

دور برگشت مسابقات والیبال نشسته انتخابی استان در سالن اختصاصی والییال نشسته زارچ برگزار شد و تیم زارچ موفق شد با حساب سه بر صفر از سد تیم یزد عبور کند و عنوان قهرمانی استان را به خود اختصاص دهد.

در این دیدار که با قضاوت باقیان، سالاری، افروز و حسینی برگزار شد، تیم زارچ در سه ست پیاپی با حساب 25- 18 و 25-23 و 25- 21 نتیجه را به سود خود رقم زد و جواز حضور در جشنواره فرهنگی ورزشی پیامبر اعظم (ص) را به دست آورد.

این مسابقات قرار است از روز یکشنبه پنجم تیرماه به مدت چهار روز به میزبانی استان سیستان و بلوچستان برگزار شود.