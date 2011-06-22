آموزش 5 هزار مربی راهنما در تابستان امسال

به گزارش خبرگزاری مهر، قائم مقام سازمان دانش آموزی با اعلام این خبر گفت: مربیان عضو سازمان دانش آموزی متناسب با مأموریت های جدید این سا زمان در دو گروه مربیان راهنما و مربیان داوطلب سازماندهی می شوند.

داود روستایی تربیت نیروی انسانی متبحر را اصلی ترین هدف این سازمان دانست و افزود: شناسایی ، آموزش و بکارگیری مربیان توانمند و علاقمند به کار تشکیلاتی با تشکیل یک گروه 36 نفره پیشتاز یا فرزانه در هر مدرسه و نظارت و هدایت 6 گروه 12 نفره از 6 مدرسه شکل می گیرد.

وی افزود: طرح کتابچه "رهنمون یاور مربی" تدوین، چاپ و توزیع شدکه بر مبنای آن 5 هزار مربی راهنما در استان های کشور آموزش ویژه این طرح را فرا خواهند گرفت.

بر اساس این گزارش قائم مقام سازمان دانش اموزی با اشاره به نگاه مثبت وزیر آموزش و پرورش بهه توسعه فعالیت های دانش آموزی گفت: از مهر ماه جاری ظرفیت مدارس تحت پوشش سازمان از 15 هزار مدرسه به 50 هزار مدرسه افزایش می یابد که این تعداد در مدارس راهنمایی و متوسطه به وسیله مربیان راهنما و در مدارس ابتدایی توسط مربیان داوطلب سازماندهی و هدایت خواهند شد.

روستایی رهبری گروه، فن مدیریت، آداب دوست یابی ، آداب معاشرت، امداد و نجات، نظام جمع، فریاد های شادی، آشنایی با نجوم ، سیری در سیره اهل بیت( ع)، سیری در سیره شهدا ی دانش آموزو معلم و نقش نوجوانان در آخرالزمان را ازجمله مفاد آموزشی جدید عنوان کرد که با کمک استادان دانشگاه آموزش داده می شود.



وی اصلی ترین گروه مخاطب مربیان راهنما برای انتقال آموزش های آنها را یاور مربیان دانست و اظهار امیدواری کرد: با کمک مدیران مدارس و همت مربیان جهش بزرگی در فعالیت های مدرسه ای سازمان دانش آموزی ایجاد شود.



