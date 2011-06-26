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۵ تیر ۱۳۹۰، ۸:۴۱

سلیمانی به مهر خبر داد:

ساخت هرکیلومتر راه در ایلام 1.5 میلیارد هزینه دارد/ توپوگرافی سخت عامل اصلی

ساخت هرکیلومتر راه در ایلام 1.5 میلیارد هزینه دارد/ توپوگرافی سخت عامل اصلی

ایلام - خبرگزاری مهر: مدیرکل راه و ترابری استان ایلام گفت: با توجه به توپوگرافی سخت و کوهستانی بودن، هزینه هر کیلومتر راهسازی در این استان به طور میانگین 1.5 میلیارد تومان یعنی چندین برابر سایر استانها برآورد می شود.

رضا سلیمانی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: ظلم و بی عدالتی قبل از انقلاب اسلامی و درگیر شدن نیروهای راهداری و راهسازی در جنگ تحمیلی هشت ساله مانعی برای توسعه زیرساختهای حمل و نقل استان تا سالهای گذشته بوده است.

وی بیان داشت: از سوی دیگر با توجه به توپوگرافی سخت و کوهستانی بودن هزینه هر کیلومتر راهسازی در این استان به طور میانگین 1.5 میلیارد تومان یعنی چندین برابر سایر استانها برآورد می شود.

این مسئول افزود: با وجود این شرایط، خوشبختانه به برکت انقلاب اسلامی و به ویژه در سالیان اخیر پروژه های مهم و مؤثری در حوزه حمل و نقل استان به بهره برداری رسیده که تحول عظیمی در این زمینه به وجود آورده است.

سلیمانی اظهار داشت: در حال حاضر 10 دستگاه تونل با طول بیش از پنج کیلومتر و شش هزار و 400 دستگاه پل بزرگ و کوچک در طول راههای ارتباطی استان وجود دارد که این امر نشان دهنده حجم، وسعت و شرایط خاص فعالیتهای راهسازی و راهداری در استان است.

وی ادامه داد: با توجه به اینکه هزینه راهسازی در استان بسیار بالاست و با توجه به وجود سه هزار و 300 کیلومتر راه در استان (بدون احتساب راههای مرزی)، این مقدار معادل سرمایه ای بالغ بر چهار هزار و 950 میلیارد تومان است که راهداران این اداره کل به صورت شبانه روزی در 28 راهدارخانه ثابت و سیار مشغول حفظ و حراست از این سرمایه ملی هستند.

مدیرکل راه استان ایلام در ادامه مشکلات و موانع کاری و اداری این اداره کل را یادآور شد و گفت: از جمله این مشکلات به عدم تخصیص به موقع اعتبارات باز می گردد (به طوری که این اداره کل همیشه بیش از اعتبارات تخصیصی کار انجام داده و مطالبات پیمانکاران در این اداره کل گواه این امر است)، وجود شرایط توپوگرافی خشن در استان، وجود معارضهای متعدد در مسیر اجرای پروژه ها، مشکلات و موانع مربوط به تملک اراضی واقع در حریم راهها، کمبود برخی مصالح ، سنگ شکن و کارخانه آسفالت با توجه به بعد مسافت در راههای روستایی، نبود کارخانه رنگ سازی و گاردریل در استان و...است.

هم اکنون 31 کیلومتر بزرگراه، 630 کیلومتر راه اصلی، 891 کیلومتر راه فرعی، 1770 کیلومتر راه روستایی و 455 کیلومتر راه مرزی در استان وجود دارد. 

کد مطلب 1341612

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