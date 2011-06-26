ساخت هرکیلومتر راه در ایلام 1.5 میلیارد هزینه دارد/ توپوگرافی سخت عامل اصلی

رضا سلیمانی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: ظلم و بی عدالتی قبل از انقلاب اسلامی و درگیر شدن نیروهای راهداری و راهسازی در جنگ تحمیلی هشت ساله مانعی برای توسعه زیرساختهای حمل و نقل استان تا سالهای گذشته بوده است.

وی بیان داشت: از سوی دیگر با توجه به توپوگرافی سخت و کوهستانی بودن هزینه هر کیلومتر راهسازی در این استان به طور میانگین 1.5 میلیارد تومان یعنی چندین برابر سایر استانها برآورد می شود.

این مسئول افزود: با وجود این شرایط، خوشبختانه به برکت انقلاب اسلامی و به ویژه در سالیان اخیر پروژه های مهم و مؤثری در حوزه حمل و نقل استان به بهره برداری رسیده که تحول عظیمی در این زمینه به وجود آورده است.

سلیمانی اظهار داشت: در حال حاضر 10 دستگاه تونل با طول بیش از پنج کیلومتر و شش هزار و 400 دستگاه پل بزرگ و کوچک در طول راههای ارتباطی استان وجود دارد که این امر نشان دهنده حجم، وسعت و شرایط خاص فعالیتهای راهسازی و راهداری در استان است.

وی ادامه داد: با توجه به اینکه هزینه راهسازی در استان بسیار بالاست و با توجه به وجود سه هزار و 300 کیلومتر راه در استان (بدون احتساب راههای مرزی)، این مقدار معادل سرمایه ای بالغ بر چهار هزار و 950 میلیارد تومان است که راهداران این اداره کل به صورت شبانه روزی در 28 راهدارخانه ثابت و سیار مشغول حفظ و حراست از این سرمایه ملی هستند.

مدیرکل راه استان ایلام در ادامه مشکلات و موانع کاری و اداری این اداره کل را یادآور شد و گفت: از جمله این مشکلات به عدم تخصیص به موقع اعتبارات باز می گردد (به طوری که این اداره کل همیشه بیش از اعتبارات تخصیصی کار انجام داده و مطالبات پیمانکاران در این اداره کل گواه این امر است)، وجود شرایط توپوگرافی خشن در استان، وجود معارضهای متعدد در مسیر اجرای پروژه ها، مشکلات و موانع مربوط به تملک اراضی واقع در حریم راهها، کمبود برخی مصالح ، سنگ شکن و کارخانه آسفالت با توجه به بعد مسافت در راههای روستایی، نبود کارخانه رنگ سازی و گاردریل در استان و...است.

هم اکنون 31 کیلومتر بزرگراه، 630 کیلومتر راه اصلی، 891 کیلومتر راه فرعی، 1770 کیلومتر راه روستایی و 455 کیلومتر راه مرزی در استان وجود دارد.