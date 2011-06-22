آمار طلاق در قم نگران کننده است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید مجتبی قرشی قبل از ظهر چهارشنبه به مناسبت فرارسیدن هفته قوه قضائیه در گفتگو با خبرنگاران با اشاره به اینکه طی مدت یک سال گذشته، در دادگاههای خانواده استان بیشترین موضوع که منجر به تشکیل پرونده و رسیدگی شده، طلاق بوده است، افزود: این طلاقها با عناوین مختلفی از جمله طلاق توافقی، طلاق با درخواست زوجه یا زوج، گواهی عدم امکان سازش، فسق نکاح و ثبت طلاق عادی بوده است.
یک سوم پروندههای وارده به دادگاههای خانواده قم با خواسته طلاق است
وی تعداد پروندههایی که با خواسته طلاق در دادگاههای خانواده استان تشکیل شده را ۴ هزار و ۱۰۷ فقره عنوان کرد و گفت: این نشان میدهد که یک سوم پروندههای وارده به دادگاههای خانواده قم با خواسته طلاق تشکیل میشود که این آمار نگران کننده است.
قرشی با اشاره به کارهای صورت گرفته در خصوص کاهش آمار طلاق در استان اظهار داشت: بر این اساس ۲ گروه مشاوره در دادگاههای خانواده استان مستقر کردهایم تا قبل از اینکه زوجین از یکدیگر طلاق بگیرند برای انجام مشاوره به این واحدها مراجعه کنند تا از انجام طلاق منصرف شوند.
۴۰ درصد از درخواست دهندگان طلاق پس از مشاوره منصرف میشوند
وی یادآور شد: بر اساس ارزیابیهای به عمل آمده ۴۰ درصد از مراجعین به دادگاههای خانواده استان، پس از دریافت خدمات مشاوره از این واحدها از طلاق منصرف شدهاند.
رئیس کل دادگستری شهرستان قم اظهار داشت: در این خصوص توصیه به افراد این است که با توجه به اینکه رویکرد دادگاههای خانواده مصالحه و سازش است، خود مردم سعی کنند به نحوی عمل کنند که زن و شوهر به این نتیجه نرسند که از طریق دادگاه خانواده اقدام کنند.
وی اضافه کرد: همچنین برای کاهش آمار طلاق در استان افراد نیز باید به چند توصیه عمل کنند، برای مثال قبل از ازدواج از طرف مقابل تحقیق کامل را به عمل آورند، در صورتی که شرایط ازدواج را دارند، اقدام به تشکیل خانواده کنند، از دادن وعدههای دروغ به خانواده طرف مقابل، همچنین وعده مهریههای سنگین پرهیز نمایند و اصل صداقت و یکرنگی را در زندگی حفظ کنند.
قرشی در بخش دیگری از سخنان خود در خصوص موضوعاتی که نسبت به سایر موضوعات بیشترین پرونده را در دادگاههای جزائی قم طی یک سال گذشته به خود اختصاص داده است، گفت: ایراد صدمه بدنی غیرعمدی ناشی از تصادفات با آمار ۴ هزار و ۳۳۵ فقره، بیشترین تعداد پرونده را در دادگاههای جزائی قم به خود اختصاص داده است.
تخلفات رانندگی بیشترین تخلف اعلام شده به شوراهای حل اختلاف قم
وی سرقت، ضرب و جرح عمدی و قتل غیر عمد ناشی از حوادث رانندگی با آمار ۲۳۰ فقره را از دیگر اولویتهای تشکیل پرونده در دادگاههای جزائی قم عنوان کرد و افزود: همچنین بیشترین تخلفی که به شوراهای حل اختلاف استان اعلام شده است، پروندههای تخلفات رانندگی با آمار ۲۲ هزار و ۷۳۴ فقره پرونده بوده است.
قم - خبرگزاری مهر، رئیس کل دادگستری شهرستان قم تعداد پروندههایی که با خواسته طلاق در دادگاههای خانواده استان در مدت یک سال گذشته تشکیل شده است را ۴ هزار و ۱۰۷ فقره عنوان و تصریح کرد: این آمار نگران کننده است.
به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید مجتبی قرشی قبل از ظهر چهارشنبه به مناسبت فرارسیدن هفته قوه قضائیه در گفتگو با خبرنگاران با اشاره به اینکه طی مدت یک سال گذشته، در دادگاههای خانواده استان بیشترین موضوع که منجر به تشکیل پرونده و رسیدگی شده، طلاق بوده است، افزود: این طلاقها با عناوین مختلفی از جمله طلاق توافقی، طلاق با درخواست زوجه یا زوج، گواهی عدم امکان سازش، فسق نکاح و ثبت طلاق عادی بوده است.
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