افزایش سالانه 50 هزار واحد صنفی

به گزارش خبرنگار مهر، محمدعلی ضیغمی امروز در مراسم امضای تفاهم‌نامه سه‌جانبه میان وزارت بازرگانی، شورای اصناف کشور و شرکت پست جمهوری اسلامی ایران گفت: سالانه 50 هزار واحد صنفی با ضریب اشتغال هر واحد صنفی 3 نفر به جامعه صنفی کشور اضافه می‌شود، این درحالی است که به نظر می‌رسد تسهیل مراحل اخذ پروانه کسب و سایر امور در نهایت به افزایش بهره‌وری و کاهش هزینه‌ها منجر خواهد شد.

معاون وزیر بازرگانی افزود: در این میان، ضرورت دارد تا هزینه‌های سربار اجتماعی، اقتصادی و ترافیکی در کشور حل شود که به این منظور با توجه به گستردگی خدمات قابل ارائه از سوی شرکت پست جمهوری اسلامی ایران و عضویت بیش از دو میلیون واحد صنفی در شورای اصناف کشور با پوشش 20 میلیون نفری‌، گسترش ارتباط بین این دو دستگاه از جهات مختلف می‌تواند منافع بسیاری داشته باشد.

وی تصریح کرد: امروزه خدمات پستی تنها به جابجایی مکاتبات محدود نمی‌شود و مراسلات نیز یکی از خدمات ارزنده شرکت پست به شمار می‌رود، این درحالی است که ظرفیت‌های بالای موجود در شرکت پست این امکان را فراهم آورده تا در شبکه توزیع کشور نقش‌آفرینی کند.

به گفته ضیغمی، با توجه به توجه ویژه وزارت بازرگانی به استفاده از تمامی ابزارها و امکانات موجود در کشور به لحاظ توسعه زیر‌ساختهای تجاری و اصلاح سیستم فعلی‌، شرکت پست به واسطه توان بالای خود در بحث توزیع و انبارداری کالا می‌تواند نقش تعیین‌کننده‌ای در پیشبرد برنامه‌های بازرگانی داشته باشد.

در ادامه محمدحسن کرباسیان مدیرعامل شرکت پست نیز با اشاره به اینکه ارائه خدمات قابل قبول مجموعه اصناف مهمترین هدف شرکت پست است، خاطرنشان کرد: بعد از برگزاری جلسات متعدد، این تفاهم‌نامه سه جانبه به امضاء رسید.

وی اظهار داشت: در اختیار داشتن بیش از 10 هزار ICT روستایی، پنج هزار ICT شهری و هزار دفتر پستی، شرکت پست ابزاری کارآمد برای ارایه انواع خدمات قابل ارایه در اختیار دارد.

قاسم نوده فراهانی نیز در این مراسم گفت: این تفاهم‌نامه گامی بلند در راستای حذف هزینه‌های مازاد پیدا و پنهان جامعه صنفی کشور به شمار می رود.

رئیس شورای اصناف کشور خاطرنشان کرد: یکی از برنامه شورای اصناف کشور حذف رفت و آمدهای اضافی و الکترونیکی کردن تمامی امور مربوط به اصناف است‌.