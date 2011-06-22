هنرمند پیشکسوت موسیقی جزیره هرمز درگذشت

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی سلامتی،سرپرست نمایندگی فرهنگ و ارشاد اسلامی هرمز ظهر چهارشنبه در جمع خبرنگاران گفت: چندی پیش با همیاری و همکاری جمعی از هنرمندان پیشکسوت جزیره هرمز موسیقی محلی لیوا که سال قبل به فراموشی سپرده شده بود احیا شد و زنده یاد قنبر قلندری در این باره نقش اساسی و محوری داشت.

وی افزود: در گذشت این هنرمند پیشکسوت تاثر و تاسف جامعه هنری جزیره هرمز و استان را به همراه داشت و طی آئینی با شکوه با حضور اقشار مختلف مراسم یادبود وی برگزار می شود.

سرپرست نمایندگی فرهنگ و ارشاد اسلامی جزیره هرمز عنوان کرد: در این مراسم اشخاص برجسته جزیره هرمز و مسئولان و هنرمندان حضور خواهند داشت و از یک عمر فعالیت هنری وی تجلیل به عمل خواهد آمد.

