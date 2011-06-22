هدف شبکه های خارجی گسست در ایران اسلامی است

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله سید کاظم نورمفیدی پیش از ظهر چهارشنبه چهل و پنجمین جلسه شورای فرهنگ عمومی این استان، مسئله تهاجم فرهنگی را یک واقعیت دانست و گفت: اگر دشمن در جنگ فرهنگی موفق شود در زمینه های دیگر هم موفق می شود.

وی افزود: مسئله جنگ فرهنگی مهمتر از جنگ نظامی و سیاسی است و زمینه و مقدمه آنهاست و این جنگ فرهنگی با تمام وجود احساس می شود.

امام جمعه گرگان با بیان اینکه جنگ فرهنگی مسئله بسیار خطرناکی است و باعث از هم پاشیدن خانواده ها می شود، تصریح کرد: مدرنیته از دلایل جنگ فرهنگی است. وی افزود: کار فرهنگی به تعبیر رهبری مشکل ترین کارهاست. برای کار فرهنگی بی هدف پول خرج می شود آیت الله نورمفیدی با بیان اینکه ما پول برای کار فرهنگی بدون هدف پول خرج می کنیم، گفت: دنیا دارد فرهنگ عالم را در اختیار خودش می گیرد و پولش را حساب شده خرج می کند. آیت الله نورمفیدی با بیان اینکه ما پول برای کار فرهنگی بدون هدف پول خرج می کنیم، گفت: دنیا دارد فرهنگ عالم را در اختیار خودش می گیرد و پولش را حساب شده خرج می کند.



نماینده مردم گلستان در مجلس خبرگان رهبری با تاکید بر اینکه کار فرهنگی از مسائل پیچیده و مهم است، افزود: ما باید حساب شده در کارهای فرهنگی فکر کرده و برنامه ریزی کنیم.



وی یادآور شد: این کارهای فرهنگی انجام شده هدر دادن سرمایه ها است و نباید این کار انجام شود.



آیت الله نورمفیدی گفت: دنیا در حال سرمایه گذاری برای تصاحب فرهنگ در زیر چتر خود است و ما باید این چتر را به وجود آوریم و دیگران را زیر چتر خود بیاوریم.

وی، با اشاره به آمار ازدواج و طلاق گفت: باید یک مقایسه ای با اوایل انقلاب و رشد جمعیت داشته باشیم و بررسی کنیم که آیا این رشد، رشد نگران کننده ای است یا یک چیز طبیعی است.



نماینده ولی فقیه در گلستان افزود: اگر این مسئله غیر طبیعی باشد نگران کننده است و اگر به دلیل رشد جمعیت باشد، طبیعی است.



آیت الله نورمفیدی با واقعیت خواندن مدرنیته تصریح کرد: انسان نمی تواند جلوی واقعیت را بگیرد.

وی خطاب به اعضای شورا گفت: باید یک کار تحقیقاتی انجام شود و مشخص شود که این یک فاجعه است و موجب نگرانی شود.



امام جمعه گرگان افزود: شورای فرهنگ عمومی تنها منعکس کننده این مسائل به مسئولان برای بررسی و ارائه راهکار مناسب برای آن است.



وی ادامه داد: اگر می خواهیم یک نگاه علمی داشته باشیم و چنانچه این مسائل ریشه یابی درست شود و به آن علت و علل نرسیم و آن را پیدا نکنیم، بازوی علت و علل کار خودش را انجام می دهد.



آیت الله نورمفیدی با اشاره به ضعف اعتقادات دینی و ایمان در جامعه گفت: این سلسله مسائل ظاهری نباید ما را سرگرم کند که وضع ما خوب است.



وی با اشاره فرمایشات امام خمینی (ره) در خصوص قوه قضائیه افزود: اگر در گذشته به یک قاضی تذکر لازم داده می شد، اما امروز کار قاضی فقط مربوط به مسئله کار او نیست بلکه به حیثیت اسلام و نظام مرتبط می شود.



نماینده مردم گلستان در مجلس خبرگان رهبری گفت: اگر حکم قاضی بر خلاف عدل و عدالت باشد، دین اسلام را زیر سئوال می برد.



وی افزود: اگر زبان و گفتار با عمل ما در تضاد و تناقض باشد، نه تنها آن گفتار اثر نمی گذارد بلکه اثر عکس می گذارد.



آیت الله نورمفیدی تصریح کرد: ما باید یک بررسی میدانی کنیم که این ضعف اعتقاداتی یکی از عوامل مطرح شده است و این ضعف اعتقاد و ایمان را یک بررسی میدانی و دقیق کنیم.



وی ادامه داد: اگر می خواهیم حل مشکل کنیم باید به علت و علل ها برسیم.



نماینده ولی فقیه در گلستان با بیان اینکه اقتصاد و زیربنا نیست ولی از مسائل بسیار مهم است، گفت: اگر وعده های داده شده عملی نشود در جامعه اثر می گذارد.