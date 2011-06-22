  1. استانها
  2. خراسان رضوی
۱ تیر ۱۳۹۰، ۱۴:۰۷

صلاحی:

بانک ها با تسریع در پرداخت تسهیلات رضایتمندی مردم را ارتقا دهند

بانک ها با تسریع در پرداخت تسهیلات رضایتمندی مردم را ارتقا دهند

مشهد - خبرگزاری مهر: استاندار خراسان رضوی خواستار حضور پررنگ بانک ها و موسسات پولی و مالی در حمایت از سیاست های استان در سال جهاد اقتصادی شد.

به گزارش خبرنگار مهر، محمود صلاحی صبح چهارشنبه در جلسه شورای هماهنگی بانک های خراسان رضوی که با حضور نمایندگان و مدیران 13 بانک دولتی و خصوصی تشکیل شد، اظهار داشت: بانک ها در استان باید با تسهیل و تسریع در پرداخت تسهیلات در چارچوب قانونی نسبت به حمایت از تمامی بخش های صنعت، معدن، کشاورزی، بازرگانی و خدمات برنامه ریزی کنند و رضایتمندی مردم به عنوان سرمایه های اجتماعی حفظ کرده و ارتقا دهند.

وی بانک را رگ حیاتی تزریق زندگی در بدنه اقتصاد کشور دانست و اظهار داشت: در سالی که از سوی مقام معظم رهبری به عنوان جهاد اقتصادی نامگذاری شده، باید تمامی بانک ها و موسسات پولی و مالی در راستای حمایت از صنعت و معدن، خدمات و بازرگانی حضوری پر رنگ داشته باشند.
 
استاندار خراسان رضوی افزود: با پیروزی انقلاب اسلامی و تشکیل حکومت مردم سالار دینی در ایران فعالیت های مالی و پولی با رویکرد اسلامی شکل گرفته و ایران پیشتاز بانکداری اسلامی بوده است.
 
صلاحی با اشاره به اینکه سیستم بانکی پیشانی هر دولتی در کشور است و به همین جهت پویایی و توانمند بودن سیستم بانکی از جمله سیاست هایی است که به صورت جدی دنبال می شود، بیان کرد: با حرکت جهادی در این حوزه می توان تحریم ها را دور زد.
 
صلاحی اظهار داشت: اگر چه پایبندی به دستورات بالا دستی و رعایت 100 درصدی آنان به عنوان یک راهبرد جدی مطرح است ولی تدابیر محلی و اختیارات استانی نیز در حل معضلات و مشکلات مردم و مراجعین کار ساز بوده و باید از آن در این راستا استفاده شود.
 
وی همچنین از ساماندهی و مدیریت تعاونی اعتبارها و موسسات مالی و اعتباری خبر داد و گفت: با نظارت بر عملکرد و نحو پرداخت و دریافت پول این موسسات مشکلی برای مراجعین به وجود نخواهد آمد.
کد مطلب 1341633

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها