فضای آزاد رسانه ای موجب پیشرفت امور می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، سید علی آقازاده در بازدید از شبکه خبری کرج، با بیان این مطلب افزود: اعتبارات فرهنگی از اولویتهای مهم شهرداری است که با هدف حمایت از عرصه رسانه ای این کلانشهر و فراهم آوردن بسترهای فعالیت اصحابه رسانه تخصیص می یابد.



وی عنوان کرد: علاوه بر این اجرای پروژه های عمرانی با جنبه ها و کاربردهای فرهنگی در اولویت برنامه های شهرداری کرج قرار دارد که نیاز است این مهم به سرفصل اعتبارهای فرهنگی افزوده شود.



این مسئول فعالیت مجموع رسانه های کرج را در عرصه اطلاع رسانی مثبت اریابی کرد و افزود: رسانه های فعال در کرج اعم از سایتهای خبری، روزنامه ها و رسانه های شنیداری مورد توجه روابط عمومی شهرداری کرج قرار دارند و این مجموعه تلاش خود را برای تعامل با این رسانه ها می کند.



پروژه های عمرانی کرج با سرعت اجرایی می شوند



شهردار کرج با تاکید بر دو اصل سرعت و دقت در خصوص اجرای پروژه های عمرانی کلانشهر کرج به پیشرفت قابل قبول طرح ها و پروژه های عمرانی در کرج اشاره کرد و گفت: عملیات اجرایی بیشتر پروژه ها از تقویم زمان بندی جلوتر است.

آقازاده پروژه تقاطع غیرهمسطح انبار نفت را یادآور شد و افزود: این پروژه مهم که تاثیر به سزایی در کاهش بار ترافیکی منطقه دارد حدود 300 روز زودتر از زمان وعده شده به بهره برداری می رسد.

وی گفت: پروژه های دیگر تعریف شده برای این کلانشهر نیز در وضعیت بسیار مطلوبی قرار دارند که از جمله این پروژه ها تقاطع غیرهمسطح چهارراه جمهوری کرج می باشد که در مدت کمتر از شش ماه با 45 درصد پیشرفت فیزیکی همراه بوده است.



شهردار کلانشهر کرج با بیان اینکه تاکنون تمام صورت وضعیت مالی این پروژه ها پرداخت شده و شهرداری به پیمانکاران بدهی ندارد، افزود: برای ساخت همزمان شش تقاطع غیرهمسطح در شهر کرج 80 میلیارد تومان اعتبار در نظر گرفته شده که نیمی از این مبلغ امسال با مدیریت بهینه و تفکیک حسابهای مالی شهرداری و تزریق به موقع تامین شده است.



بهره برداری از اولین کارخانه آسفات کرج تا یکماه آینده

آقازاده با اشاره به ایجاد اولین کارخانه آسفالت در کرج در زمینی به مساحت دو هکتار ، این اقدام را از جمله اقدامات مهم شهرداری کرج خواند و عنوان کرد: زمین اولین کارخانه آسفات کرج که تا یکماه آینده به بهره برداری می رسد، توسط شهرداری کرج تامین شده است.



وی بیان کرد: برای ایجاد این کارخانه سه میلیارد تومان اعتبار سرمایه گذاری شده است.



شهردار کرج با یادآوری استفاده 700 هزار تن آسفالت در شهر کرج طی سال گذشته افزود: ظرفیت تولید آسفالت این کارخانه به یک میلیون تن آسفالت در سال می رسد که این میزان ظرفیت تولید در نوع خود بی نظیر است.



آقازاده با بیان اینکه کارخانه آسفالت کرج تحت لیسانس سوییس است، گفت: این کارخانه قادر به تولید انواع آسفالت پلیمری حتی آسفالت رنگی با طول عمر 25 سال در شرایط مختلف آب وهوایی است که از نظر فنی پیشرفته ترین در نوع خود در کشور به شمار می رود.

ارتباط کاری شورای اسلامی شهر و شهرداری روند مطلوبی دارد



آقازاده در ادامه در پاسخ به پرسش مدیر مسئول شبکه خبری کرج مبنی بر چگونگی فضای کاری شهرداری و شرایط شورای اسلامی کرج، افزود: ارتباط کاری شورای اسلامی شهر و شهرداری روند مطلوبی دارد هرچند ممکن است در این میان عده ای با بیان مسائل غیر واقعی در صدد شایعه سازی باشند.



وی اذعان داشت: خوشبختانه رابطه خوب شهرداری و شورای اسلامی شهر کرج به واسطه این گفته های واهی دچار بحران نمی شود.



این مسئول فضا سازی نادرست و به دور از منطق برای مجموعه های شهری را نامناسب خواند و افزود: این موضوع با ایجاد حاشیه های غلط موجب سوء تفاهم در اذهان عمومی می شود.



آقازاده بیان اینکه فضای آزاد رسانه ای موجب پیشرفت امور می شود، با جانب داری از فضای نقد سالم رسانه ای، عنوان کرد: برقراری چنین فضایی که رسانه ها اعم از مکتوب و غیر مکتوب بتوانند فضای نقد سازنده را جهت انعکاس واقعی اخبار مهیا کنند ضمن شفاف سازی اذهان عمومی در خصوص اقدامات انجام شده مجموعه های خدمات رسان، پیشرفت امور را موجب می شود.



وی با اشاره به توسعه و گسترش روز افزون عرصه فناوری ارتباطات در عصر حاضر، اظهار داشت: جایگاه و نقش رسانه ها از جمله سایت های خبری در دنیای مجازی و فعالیت در این عرصه بسیار حائز اهمیت است به طوری که در بسیاری از موارد پویا تر از رسانه های مکتوب است این در حالی است که ممکن است تاثیر این رسانه ها چندان نیز به چشم نیاید.

رضایت مردم از عملکرد شهرداری

در این نشست همچنین مدیر مسئول شبکه خبری کرج ضمن ارائه گزارشی مبنی بر فعالیت این رسانه در کرج، بر پویایی هر چه بیشتر فعالیتهای رسانه ای تاکید کرد و در تشریح عملکرد اهداف شبکه خبری اظهار داشت: سیاست اصلی در این رسانه توجه به نتایج عملکرد نهادها و دستگاه های اجرایی در این کلانشهر است.



منصور جمشیدی همچنین بر ضرورت تعامل و همکاری رسانه های به منظور تحقق اهداف شهرداری در جلب رضایت شهروندان تاکید کرد و گفت: با توجه به تشکیل استان البرز ظرفیت بیشتری برای فعالیت رسانه ها ایجاد شده است که این مهم در گرو توجه هرچه بیشتر مسئولان اجرایی کرج و استان البرز به رسانه هاست.



وی با اشاره به انجام گزارشهای مردمی در این رسانه از رضایت مردم از عملکرد شهرداری و شورای اسلامی شهر خبر داد و تاکید کرد: شهرداری کرج به واسطه فعالیت های چشمگیر خود رکورددار طراحی و افتتاح پروژه های عمرانی بوده است.

این فعال رسانه ای از توجه ویژه شهردار کرج به رسانه ها قدردانی کرد و تغییر رویکرد شهرداری به حوزه اطلاع رسانی را موفق ارزیابی کرد.

رسانه ها بانقد منصفانه یاری رسان مدیریت شهر باشند

مدیر روابط عمومی و بین الملل شهرداری کرج نیز در این جلسه گفت: روابط عمومی ها با اهتمام بیشتر در ایفای نقشهای موثر خود می توانند زمینه ساز مشارکت بیشتر مردم و رسانه ها و همچنین جلب سرمایه های اجتماعی باشند.



داریوش شهابی فرد افزود: تاثیر فعالیتهای کمی و کیفی اهالی رسانه در این کلانشهر غیر قابل انکار است و این فرصت مغتنمی است که باید از آن برای توسعه و ساماندهی امور این کلانشهر استفاده شود.



وی با تاکید بر نقش موثر رسانه ها در تحقق اهداف مجموعه مدیریت شهری اظهار داشت: یکی از اهرمهایی که در دنیای امروز می تواند زمینه ساز پیشرفت و موفقیت مدیریت شهری در زمینه های فرهنگی، اجتماعی، عمرانی شود نقش مهم رسانه هاست و به همین منظور توجه به این حوزه در اولویت کاری روابط عمومی شهرداری کرج قرا گرفته است.



این مسئول در بخش دیگری از سخنان خود گفت: فعالان رسانه‌ای باید به گونه‌ای عمل کنند تا با رویکردی حرفه‌ای و دو سویه ضمن ایجاد بستر مناسب در راستای نقد و تحلیل منصفانه یاری ‌رسان مدیریت شهری در راستای تحقق اهداف مورد نظر باشند.



وی رسانه را مددکار شهرداری دانست و گفت: به رغم وجود فرصتهایی که در حوزه اطلاع رسانی مدیریت شهری کرج وجود دارد این حوزه نیازمند تقویت و بازنگری است.



شهابی فرد خاطر نشان کرد: با ایجاد پایگاه خبری شهرداری و شورای اسلامی شهر کرج بستر های تحقق رویکرد تخصصی به حوزه اطلاع رسانی فراهم شده است.

شهرداری به حوزه اطلاع رسانی نگاه تخصصی دارد

مشاور رسانه ای شهردار کرج نیز در این نشست اظهار داشت: در حال حاضر شهرداری کرج نسبت به حوزه اطلاع رسانی نگاه تخصصی دارد و اولین رسانه مجازی تخصصی درون سازمانی را با تدبیر شهردار و حمایتهای اعضای شورای اسلامی در استان البرز ایجاد کرده است.

احمد خیری ادامه داد: «پایگاه خبری مدیریت شهری کرج» با هدف تقویت جریان اطلاع رسانی صحیح و به موقع از عملکرد مجموعه شورا و شهرداری کرج و تولید محتوا جهت تقویت نگاه تمام شمول رسانه ها به حوزه مدیریت شهری ایجاد شده است.

وی افزود: شهرداری به واسطه ماموریتهای متنوع در ارائه خدمات به مردم نهادی پرمشغله و پرتراکم است و تغییر رویکرد تخصصی به حوزه اطلاع رسانی در سیستم مدیریت شهری باعث شده شهرداری ارتباط بهینه تر و مناسب تری با اصحاب رسانه داشته باشد.

مشاور رسانه ای شهردار کرج گفت: تحقق اهداف مدیریت شهری در گرو تقویت ارتباط تنگاتنگ میان اصحاب رسانه با شهرداری است که امیدواریم با تدابیر اندیشده شده شاهد گامهای اساسی و تحولی بنیادین در حوزه اطلاع رسانی شهرداری کرج و ایجاد فصل جدیدی در برقراری ارتباط موثر با رسانه های باشیم.

وی با اشاره به پویایی ملموس شهرداری و جریان نهضت خدمت رسانی اظهار داشت: نگاه حرفه ای و تخصصی به حوزه اطلاع رسانی نقش بسزایی در افزایش مشارکت و جلب رضایتمندی شهروندان دارد.

در پایان این نشست شهردار کرج از مدیریت و کلیه عوامل شبکه خبری کرج قدردانی کرد.

