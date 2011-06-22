واحد تصفیه گاز شماره دو پالایشگاه شهید هاشمی نژاد به مدار تولید بازگشت

محمود دبیرالنظاره ای در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارداشت: واحد تصفیه گاز شماره دو شرکت که جهت انجام تعمیرات اساسی از سرویس خارج شده بود، در پایان دوره زمانی 21 روزه تعیین شده برای تعمیرات اساسی به مدار بازگشت.

وی افزود: در طی این مدت بالغ بر 50 هزار و 500 نفر ساعت کار بدون وقوع هیچ گونه حادثه ای برای افراد و با ایمنی صد درصد انجام شد.

دبیرالنظاره ای در ادامه گفت: طی این دوره زمانی از تمام قسمت های واحد تصفیه گاز شماره دو پالایشگاه شامل برج ها، مبدل ها، فن ها، تجهیزات ثابت و دوار، پمپ ها، تجهیزات برقی و کنترلی بازدید به عمل آمد.

وی افزود: یکی دیگر از اقدامات انجام شده در طول دوره تعمیرات اساسی این واحد اجرای همه دستور العمل های بازرسی فنی و اجرای چند پروژه نوسازی بود.

رئیس تعمیرات شرکت پالایش گاز شهید هاشمی نژاد، تعویض خطوط زیرزمینی آمین و هیدرو کربور، اجرای اتصال پروژه سردسازی و ارتقای سیستم های کنترل برج های خشک کننده و مخازن زیر زمینی آمین و هیدرو کربور را پروژه های نوسازی انجام شده در دوره تعمیرات اساسی واحد تصفیه گاز شماره 2 پالایشگاه شهید هاشمی نژاد عنوان کرد.