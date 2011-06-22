آموزش کارگران پروژه های عمرانی مغفول مانده است

حسن وکیلی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: همیشه در جلسات مختلف پیرامون موضوع آموزش و انجام این مهم به عنوان یک ضرورت، تصمیماتی اتخاذ می شود اما در عمل کاری صورت نمی گیرد.

وی با اشاره به مصوبه شورای فنی استان در خصوص همکاری اداره کل فنی و حرفه ای با پیمانکاران برای برگزاری دوره های آموزشی، بیان کرد: پس از این مصوبه یک دوره برگزار شد اما پس از آن به دلیل بالا بودن هزینه برگزاری، این دوره ها ادامه نیافت.

وکیلی اظهار داشت: سندیکای پیمانکاران یک تشکل صنفی و خودکفاست و از هیچ منبع دولتی تغذیه نمی شود و براین اساس قادر به تامین هزینه های بالای دوره های آموزشی برای کارگران نیست.

وی اظهار داشت: در حالی برخی از دستگاهها خبر از آموزشهای گسترده نیروهای فنی می دهند که متاسفانه برای پیدا کردن چند نیروی حرفه ای در استان با مشکل مواجه هستیم.

وکیلی تصریح کرد: دستمزد نیروهای حرفه ای ساخت و ساز در این استان بیش از دو برابر سایر استانهاست و این نشان دهنده این است که در تربیت نیروی کار ماهر با مشکل مواجه هستیم.

رییس سندیکای پیمانکاران استان تصریح کرد: برای حل این مشکل نیاز به یک مصوبه لازم الاجراست تا اجرای پروژه ها توسط پیمانکاران منوط به کسب آموزشهای لازم شود.

وکیلی بیان داشت: این کار باعث جلوگیری از هدرروی منابع ملی و افزایش کیفیت پروژه های عمرانی می شود.