برنامه های سازمان بازرسی خراسان رضوی افزایش یافته است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام حسن درویشیان پیش از ظهر چهارشنبه در نشست خبری سازمان بازرسی که به مناسبت هفته قوه قضاییه برگزار شد، اظهار داشت: نظارت به دلیل اهمیت و گستردگی وسیع تنها از عهده یک سازمان بر نمی آید بلکه نیازمند همکاری و همراهی همه سازمان ها با یکدیگر است.

مدیر کل بازرسی خراسان رضوی تاکید کرد: نظارت همگانی و عمومی از از موضوعات مهم در کشور است و بهترین افراد برای انجام صحیح این امر، اصحاب رسانه هستند.

وی با اشاره به شعار جهاد اقتصادی و لزوم اجرایی شدن منویات مقام معظم رهبری در این امر ادامه داد: باید با توجه به مفهوم صحیح سخنان مقام معظم رهبری در خصوص جهاد اقتصادی، برنامه های سازمان ها براین اساس برنامه ریزی شود.

حجت الاسلام درویشیان رویکرد سازمان را در سال جهاد اقتصادی مبارزه با مفاسد عنوان کرد و تصریح کرد: رویکرد اصلی بیش از 50 درصد برنامه های سازمان بازرسی، حول موضوع مالی و پولی تنظیم شده است.

مدیر کل بازرسی خراسان رضوی از تقسیم کشور به منطقه بازرسی خبر داد و گفت: استان خراسان رضوی به همراه استان های سیستان و بلوچستان، خراسان های شمالی و جنوبی و گلستان منطقه دو بازرسی کشور را تشکیل می دهد که مرکزیت آن، با خراسان رضوی است.

وی افزود: موضوع بررسی تسهیلات کلان به صورت منطقه ای در منطقه دو آغاز شده که براساس آن قبل از اعطاء تسهیلات در خصوص نحوه خرج کرد آن بررسی لازم به عمل می آید.

وی با اشاره به تشکیل شورای نظارتی در کشور تاکید کرد: برای جلوگیری از موازی کاری در امر نظارت بین دستگاه های مختلف، براساس قانون پنجم توسعه و در ماده 221 شورای نظارتی با ترکیب دو نماینده از هر قوه تشکیل می شود.

مدیر کل بازرسی خراسان رضوی از انجام 130 مورد بازرسی در استان، طی سال گذشته خبر داد.