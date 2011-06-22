افزایش تلفات ناتو به 260 نفر / 68 سرباز ارتش افغان کشته شدند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری شینهوا، ایساف در بیانیه ای از کشته شدن یک نظامی ناتو در حمله طالبان در جنوب افغانستان خبر داد.

اگرچه در این بیانیه، به هویت نظامی کشته شده اشاره نشده است، اما نظامیان آمریکا، انگلیس، کانادا و استرالیا در نواحی جنوبی افغانستان در قالب نیروهای ایساف با طالبان مبارزه می کنند.

در پی کشته شدن این نظامی ناتو در افغانستان، تلفات سازمان پیمان آتلانتیک شمالی به 260 نفر از ابتدای سال جاری تاکنون رسید که بیشتر آنها آمریکایی بودند.

خبر دیگر اینگه ژنرال "محمد ظاهر عظیمی" سخنگوی وزارت دفاع افغانستان امروز چهارشنبه اعلام کرد: ماه گذشته حدود 68 نفر از نیروهای ارتش افغانستان در نبرد با طالبان کشته شدند و اکثر آنها بر اثر انفجار بمب های کنار جاده ای جان خود را از دست دادند.

همچنین ماه گذشته 306 عملیات نظامی از جمله عملیاتهای مشترک ناتو و نیروهای افغانی انجام شد که در این عملیات 224 نفر از اعضای ارتش افغانستان زخمی شدند.

از طرفی 295 عضو طالبان در نبرد با نیروهای افغانی و ناتو کشته شدند.