دستگاه قضایی استان مرکزی کمبود نیرو دارد/ زنگ خطر طلاق توافقی

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام حکمت علی مظفری ظهر چهارشنبه دردیدار کارکنان دستگاه قضایی استان مرکزی با نماینده ولی فقیه در استان مرکزی افزود: در حال حاضر 33 درصد پست های قضایی و 60 درصد پست های اداری بدنه قضایی استان مرکزی بلاتصدی است که با توجه به افزایش روز افزون پرونده های وارده نیروی انسانی شاغل در این سیستم فشار زیادی را متحمل می شوند.

وی با بیان اینکه در حال حاضر تنها 160 قاضی در سیستم قضایی استان وجود دارد، ادامه داد: از 5 سال پیش تاکنون تعداد قضات فعال در دستگاه قضایی استان ثابت مانده است.

وی با بیان اینکه در برنامه پنجم توسعه دولت موظف به تامین تجیزات و نیوری انسانی مورد نیاز دستگاه قضایی است اظهار امیدواری کرد مساعدت لازم و پیش بینی ردیف بودجه مناسبی در راستای تحقق این مهم از سوی دولت لحاظ شود.

وی در بخش دیگر سخنان خود از افزایش آمارهای طلاق توافقی استان به عنوان زنگ خطری بزرگ یاد کرد و گفت: در سه ماهه اول امسال 674 فقره پرونده طلاق توافقی در دادگاههای خانواده استان واصل شده که این مهم زنگ خطری جدی در حوزه تحکیم خانوده است.

وی بیان داشت: علاوه بر این در این مدت 132 فقره پرونده طلاق به درخواست زوج و 410 فقره پرونده طلاق به درخواست زوجه در دادگاههای خانواده استان مرکزی گشوده شده است.