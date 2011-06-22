شهرداری آمل نماینده مازندران در مسابقات هندبال کشور شد

به گزارش خبرنگار مهر، خسروابراهیم زاده ظهر چهارشنبه در جمع خبرنگاران گفت: تیم شهرداری آمل به عنوان یکی از تیمهای برتر هندبال باشگاه های مازندران در رقابتهای لیگ دسته یک باشگاه های کشور حضور خواهد داشت.

وی افزود: مسابقات امسال لیگ دسته یک هندبال باشگاه های کشور برخلاف سالهای گذشته به صورت رفت وبرگشت برگزارمی شود.

وی اضافه کرد: رقابتهای هندبال دسته یک باشگاه های کشوردر دوره های گذشته به صورت متمرکز برگزار می شد که فدراسیون هندبال درفصل جدید این رقابتها، تصمیم به برگزاری دوره ای آن گرفته است.

رئیس هیئت هندبال مازندران با بیان اینکه فصل جدید این مسابقات با حضور 12 تیم در سه گروه چهارتیمی از شهریورماه آغاز می شود، تصریح کرد: تیم شهرداری آمل در گروه یک مسابقات هندبال دسته یک باشگاه های کشور، با تیم های راه وترابری لارستان، نفت وگازگچساران و تربیت بدنی فلاورجان همگروه شد.

ابراهیم زاده با اشاره به اینکه تیمهای اول ودوم هرگروه به مرحله دوم این مسابقات صعود و پس ازمرحله بالاترصعود می کنند، اضافه کرد: در پایان این مسابقات هندبال دسته یک باشگاه های کشور دو تیم برتر جواز حضور در رقابتهای لیگ برتر را کسب خواهند کرد.

تیم شهرداری نور به عنوان نماینده مازندران در فصل گذشته این مسابقات حضور داشت و در مرحله گروهی حذف شد.

