افزایش 30 درصدی اعتبارات فرهنگی کلانشهر کرج

به گزارش خبرنگار مهر، سید علی آقازاده ظهر چهارشنبه در حاشیه بیست و یکمین نشست معاونین فرهنگی و اجتماعی شهرداریهای کلانشهرها و مراکز استانها در جمع خبرنگاران با بیان این مطلب به جایگاه فرهنگ در جامعه اشاره کرد و اهمیت آموزش در جوامع بشری را مهم ارزیابی کرد و افزود: این موضوع باید مورد توجه همه مسئولان فرهنگی قرار گیرد.



وی فرهنگ را به مثابه چهارچوب و اسکلت یک جامعه دانست که در صورت فقدان آن اجزاء جامعه از هم گسیخته می شود و ارکان آن نیز فرو می ریزد.



این مسئول آموزشهای فردی و همگانی را ضامن صلابت فرهنگ یک جامعه عنوان کرد.



آقازاده با بیان اینکه، انسان موجودی اجتماعی است، افزود: در شرایط طبیعی تک تک افراد ذاتا علاقمند حضور در کنار یکدیگر و در نتیجه تشکیل جوامع و اجتماعات گوناگون هستند.



وی ادامه داد: هر جامعه ای نیازمند ابزارهای نظیم روابط اجتماعی افراد آن جامعه خواهند بود و در میان تمام ابزاری که نخبگان جوامع برای نتظیم روابط افراد بشر تعریف نموده اند، این فرهنگ بوده است که بیشترین بازتاب اجتماعی را داشته ضمن آنکه پرداخت به این مقوله از کم هزینه ترین مباحث است.



شهردار کرج افزود: در طول تاریخ و بخصوص در دنیای امروز به جز برخی مناسبات تاثیرگذار سیاسی، سرمایه داران خصوصی معمولا علاقمند به سرمایه گذاری درجوامعی هستند که به لحاظ رعایت قانون که خود جلوه ای از فرهنگ است می باشند.



وی با اشاره به مسائل مطرح شده فوق به نقش مهم مسئولان و مسئولیت خطیر دستگاه های فرهنگی اشاره کرد و گفت:به طور قطع سازهای مدرن شهری عاری از روح فرهنگ، جلوه مناسبی نخواهند داشت و از این رو می توان به اهمیت فعالیت دستگاه های فرهنگی و مسئولیت مدیران فرهنگی شهر پی برد.



آقازاده به نگاه ویژه ای که مجموعه شورای اسلامی شهر و شهرداری کرج به وظایف فرهنگی شهرداری دارند اشاره و عنوان کرد: شهرداری کرج در کنار توسعه زیرساختهای رفاهی که می تواند بستر رشد فرهنگی باشد به فعالیتهای اموزشی و فرهنگی نیز توجه ویژه ای دارد.



وی در این خصوص به افزایش 30 درصدی اعتبارات فرهنگی شهرداری کرج اشاره کرد و افزود: امسال برای اینکه بتوانیم وظایف خود را در امور فرهنگی تا حد ممکن افزایش دهیم و به نحو شایسته ای به انجام برسانیم بیش از 120 میلیارد ریال در بخش فعالیتهای نرم افزاری و اجرایی پیش بینی کردیم.



آقازاه اظهارداشت: این رقم به جز ارقام قابل ملاحظه ای است که برای پروژه های عمرانی مرتبط با ساخت وافزایش سرانه های فرهنگی هزینه می شود.