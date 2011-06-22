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۱ تیر ۱۳۹۰، ۱۵:۴۵

در دانشگاه صنعتی شریف/

مسابقات دانش آموزی طراحی سامانه های فضایی برگزار می شود

مسابقات دانش آموزی طراحی سامانه های فضایی برگزار می شود

دومین دوره مسابقات هوافضا در سطح دانش آموزی در 5 گرایش در نیمه اول مهرماه سال 90 در دانشگاه صنعتی شریف برگزار می شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، دومین دوره مسابقات طراحی و ساخت سامانه های هوا فضایی در بخش دانش آموزی به همت قطب علمی سامانه های هوافضایی دانشکده مهندسی هوافضا دانشگاه صنعتی شریف در نیمه اول مهرماه برگزار می شود.

تیم های شرکت کننده در این مسابقات در 5 گرایش طراحی و ساخت گلایدر، طراحی و ساخت بالن و کشتی هوایی، طراحی و ساخت هاور کرافت، طراحی و ساخت هواپیمای بدون سرنشین عمود پرواز و طراحی و ساخت راکت با محموله بازیافتی به رقابت می پردازند.
 
از اهداف این مسابقات می توان به بروز خلاقیت های فردی، آشنایی با کار گروهی، ایجاد درک صحیح از استعدادها، آشنایی دانش آموزان با رشته مهندسی هوافضا و فرآیند طراحی و ساخت مهندسی و ایجاد فضای رقابتی در بین دانش آموزان اشاره کرد.
کد مطلب 1341694

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