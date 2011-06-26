علی جوادی در گفتگو خبرنگار مهر، ضمن بیان این مطلب افزود: سالروز افتتاح خبرگزاری مهر را تبریک می گویم. به عقیده من خبرگزاری مهر یک خبرگزاری متعهد، صادق، پیگیر و دلسوز است که من از بدو تاسیس با این مجموعه آشنا هستم.

وی در ادامه افزود: خبرگزاری مهر به رسالتی که باید داشته باشد، متعهد است اما بدون شک با ایده‌آل‌هایی که مدیران این خبرگزاری مدنظر داشته و دارند، فاصله دارد.

سردبیر روزنامه خبرورزشی خاطرنشان کرد: برای اینکه خبرگزاری مهر به برنامه‌هایی که مدنظر دارد، برسد و عملکردی بهتر از این داشته باشد به عقیده من باید در حوزه‌های مختلف پیگیرانه عمل کند و سرعت عمل خود را بالاتر ببرد.

وی در خاتمه تصریح کرد: با اینکه در حوزه ورزش فعالیت می کنم اما به غیر از بخش ورزشی، همه بخش‌های این خبرگزاری را رصد می کنم و نسبت به اعم اخبار این خبرگزاری آگاهی کامل را دارم.