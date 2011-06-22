اختصاص یک درصد از عوارض ورود و صدور کالا به بهزیستی هرمزگان

به گزارش خبرنگار مهر، عبداله بازیار که برای بررسی وضعیت بهزیستی کیش و ملاقات با مدیرعامل سازمان منطقه آزاد و رفع پاره ای مشکلات به این جزیره سفر کرده بود، پس از بازدید از مجتمع خدماتی بهزیستی و بررسی مسائل پرسنل این اداره از مراکز ترک اعتیاد بازدید کرد و با توجه به تعداد کم مراکز فعال و مراجعه بیماران خارج از ظرفیت، لزوم تاسیس مراکز بیشتر را متذکر شد.

وی همچنین افزود: همکاریهای لازم جهت صدور مجوز با متقاضیان تاسیس مراکز ترک اعتیاد صورت پذیرد.

بازیار بر لزوم گسترش فعالیتهای تخصصی بهزیستی به افراد آسیب دیده اجتماعی و در معرض آسیب تاکید کرد و در همین راستا عامری، مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش اخذ مجوز ارتقای بهزیستی را از سطح مجتمع به نمایندگی از ریاست جمهور تقبل کرد.

بازیار از اجرای طرح شکرانه سلامت در سازمان منطقه آزاد و شرکتهای تابعه استقبال کرد و آن را گامی موثر در جهت فقر زدایی محرومین منطقه دانست.

بازیار اظهارداشت: با توجه به تازه تاسیس بودن بهزیستی در جزیره کیش تاکنون انجمنهای خیریه ای به صورت پراکنده کار حمایت از افراد نیازمند را انجام می دادند و اکنون بهتر است بهزیستی متولی این امر باشد تا از انجام فعالیتهای موازی و غیر تخصصی پرهیز شود.

وی افزود: از آنجائیکه جزیره یکی از مهمترین مناطق توریستی کشور به شمار می رود در نتیجه متناسب با شرایط رفت و آمد و زندگی، آسیبهای اجتماعی ویژه ای در منطقه پدید آمده است، همین امر ضرورت راه اندازی مراکزی را برای نگهداری و فراهم آوردن زمینه های بازگشت به خانواده برای دختران فرار ی و زنان در معرض آسیب ایجاب می کند.

مدیرکل بهزیستی هرمزگان همچنین از راه اندازی مرکز توانبخشی مطابق با استانداردهای جهانی در کیش خبر داد و بیان کرد: در آینده نزدیک مرکز توانبخشی شامل کار درمانی و گفتار درمانی با رعایت آخرین استانداردهای جهانی متناسب با وضعیت معلولین همراه با نگهداری روزانه ویژه معلولین با تجهیز لوازم و امکانات توانبخشی راه اندازی خواهد شد.

وی افزود: جهت ارتقای سطح سلامت جسم و بهداشت روان معلولین قراردادی با سازمان منطقه آزاد کیش مبنی بر استفاده رایگان از امکانات ورزشی و تفریحی منعقد می شود.

وی همچنین در راستای ایجاد فرصتهای شغلی ویژه زنان سرپرست خانوار گفت: نسبت به تهیه و واگذاری تجهیزات ضروری برای ایجاد مشاغل خانگی و راه اندازی بازارچه صنایع دستی اقدام لازم صورت می پذیرد.

بازیار برای رفع مشکل پرداخت مستمری و بیمه مددجویان نیز تبدیل مجتمع بهزیستی به نمایندگی بهزیستی در جزیره کیش به عنوان راه حل قانونی اشاره کرد و تاکید کرد: تعیین چارت سازمانی، تزریق نیروی انسانی متخصص و تامین بودجه های لازم جهت ارائه خدمات گسترده تر از دیگر اقدامات وی خواهد بود.

علاوه بر توافقات یاد شده، سازمان منطقه آزاد آمادگی خود را از طریق در اختیار قرار دادن یک واحد ساختمان اداری متناسب با نوع خدمات، واگذاری یک دستگاه خودرو، تزریق نیروی انسانی متخصص، اختصاص یک درصد از عوارض ورود و صدور کالا و خدمات به بهزیستی، واگذاری فضای مناسب جهت ارائه خدمات بخش اورژانس اجتماعی و اختصاص فضای تجاری بات اجاره بهای کمتر برای اشتغالزایی و توانمندسازی مددجویان را برای مرتفع کردن کاستیها با بهزیستی استان اعلام کرد.