عرضه توافقی محصول گیلاس منطقه الموت در قزوین آغاز شد

ناطق معین الدین در گفتگو با خبرنگار مهر در قزوین اظهارداشت: یکی از اهداف سازمان تعاون روستایی کاهش خرید تضمینی و حرکت به سمت توسعه و افزایش خریدهای توافقی محصولات کشاورزی است که این کار در سال جاری با جدیت بیشتری دنبال می شود.

وی تصریح کرد: سازمان تعاون روستایی استان قزوین با همکاری شرکت تعاونی روستایی کاوه رجائی دشت در منطقه الموت اقدام به عرضه محصول گیلاس کرده است.

وی افزود: در مرحله اول این طرح یک هزار تن گیلاس از نوع تک دانه و معمولی با نرخ میانگین یک هزارو 700 تا دو هزار ریال با کیفیت بسیار عالی و بسته بندی مرغوب جهت خرید توافقی در سراسر کشور عرضه می‌ شود.

این مسئول گفت: کلیه اتحادیه ها و تعاونی های سراسر کشور می ‌توانند از طریق اتحادیه تعاون روستایی استان قزوین برای خرید توافقی محصول گیلاس الموت اقدام کنند.