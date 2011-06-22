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۱ تیر ۱۳۹۰، ۱۴:۴۳

عرضه توافقی محصول گیلاس منطقه الموت در قزوین آغاز شد

عرضه توافقی محصول گیلاس منطقه الموت در قزوین آغاز شد

قزوین - خبرگزاری مهر: مدیر سازمان تعاون روستایی استان قزوین گفت: در راستای حمایت از تولیدکنندگان و کشاورزان عرضه محصول گیلاس به صورت توافقی در استان آغاز شد.

ناطق معین الدین در گفتگو با خبرنگار مهر در قزوین اظهارداشت: یکی از اهداف سازمان تعاون روستایی کاهش خرید تضمینی و حرکت به سمت توسعه و افزایش خریدهای توافقی محصولات کشاورزی است که این کار در سال جاری با جدیت بیشتری دنبال می شود.
 
وی تصریح کرد: سازمان تعاون روستایی استان قزوین  با همکاری شرکت تعاونی روستایی کاوه رجائی دشت در منطقه الموت اقدام به عرضه محصول گیلاس کرده است.
 
وی افزود: در مرحله اول این طرح یک هزار تن گیلاس از نوع تک دانه و معمولی با نرخ میانگین یک هزارو 700 تا دو هزار ریال با کیفیت بسیار عالی و بسته بندی مرغوب جهت خرید توافقی در سراسر کشور عرضه می‌ شود.
 
این مسئول گفت: کلیه اتحادیه ها و تعاونی های سراسر کشور می ‌توانند از طریق اتحادیه تعاون روستایی استان قزوین برای خرید توافقی محصول گیلاس الموت اقدام کنند.
کد مطلب 1341702

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