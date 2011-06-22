بازدید 4 ساعته رهبر معظم انقلاب از نمایشگاه دستاوردهای نیروهای مسلح

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دفتر مقام معظم رهبری، در این نمایشگاه بیش از سیصد دستاورد علمی، فناوری و محصولات دفاعی ارتش، سپاه پاسداران، نیروی انتظامی و وزارت دفاع از فضا تا کف دریا به نمایش گذاشته شده بود.

دستاوردهای علمی ـ فناوری و محصولات دفاعی در زمینه سامانه پدافند هوایی، هواپیما و بالگرد و پرنده های بدون سرنشین، شناورهای سطحی و زیر سطحی، انواع رادارهای پیشرفته دو بْعدی و سه بْعدی، سامانه پیشرفته ارتباطی و کاملاً امن، تجهیزات جنگ الکترونیک و مقابله با جنگ الکترونیک، سامانه جنگ سایبری، انواع شبیه سازهای پیشرفته و پزشکی دفاعی، از بخشهای اصلی این نمایشگاه بود.

فرمانده کل قوا در این نمایشگاه همچنین از توانایی ها و پیشرفتهای نیروهای مسلح در طراحی و ساخت خودروهای تهاجمی سبک با قابلیت رمل نوردی، خودروهای زرهی سبک چند منظوره، نسل جدید تانک ذوالفقار، ساخت و ارتقاء انواع موشکهای سطح به هوا، سطح به سطح و هوا به سطح با سوخت جامع و مایع و سامانه های موشکی در جنگ نامتقارن دیدن کردند.

نیروی انتظامی نیز در این نمایشگاه بخشهای متنوع از دستاوردهای خود را در بخش فناوری اطلاعات، صدور اسناد الکترونیکی امن، مانند گذرنامه و گواهینامه الکترونیک، کارت پایان خدمت هوشمند، و نیز کنترل الکترونیک مرزها، جاده ها و راهها ارائه کرده بود.

همچنین جوانان با استعداد بسیجی توانایی های خود را در زمینه های لیزر، شناورهای زیر سطحی، و آنتن های نانو عرضه کرده بودند.

مجموعه این دستاوردهای علمی با استفاده از ظرفیت نخبگان دانشگاهی، اعضای هیات علمی دانشگاهها و شرکت های دانش بنیان طراحی و ساخته شده است.

رهبر انقلاب اسلامی در ابتدای ورود به این نمایشگاه در محل یادمان شهدا، یاد و خاطره شهدای دفاع مقدس را گرامی داشتند و برای آنان علو درجات مسئلت کردند.

خبر تکمیلی این بازدید متعاقبا منتشر می شود.