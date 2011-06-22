خراسان رضوی باید به یکی از سه قطب اصلی فولاد کشور تبدیل شود

به گزارش خبرنگار مهر، محمود صلاحی ظهر چهارشنبه در جلسه شورای صنعت استان خراسان رضوی گفت: تولید فولاد خام در کشور حدود 10 میلیون تن است که با طرح های در دست اجرا و نزدیک به بهره برداری، تا سه سال آینده به 20 میلیون تن خواهد رسید.

وی بیان کرد: بر اساس اسناد بالا دستی و سند چشم انداز، تولید فولاد در کشور باید به 56 میلیون تن برسد که سهم خراسان رضوی از این میزان 10 میلیون تن است.

استاندار خراسان رضوی با بیان اینکه مشکلات و کاستی های احتمالی در صنعت فولاد باید با همت مدیران و تفویض اختیاری که در حوزه های مختلف به آنان صورت گرفته در سریعترین زمان ممکن مرتفع شود، اذعان کرد: در خراسان رضوی هیچ دستگاهی به صورت جزیره ای عمل نخواهد کرد و همه مدیران با همراهی و همکاری یکدیگر برای رشد و توسعه استان اقدام می کنند.

صلاحی اظهار داشت: در سالی که به نام جهاد اقتصادی مزین شده است باید یک حرکت جدی تر نسبت به سال های گذشته در صنعت فولاد داشته باشیم تا این اقدام جهادی ما افزایش تولید، صادرات و ایجاد اشتغال و توسعه پایدار در استان را فراهم کند.

راضیه علیرضایی، سرپرست اداره کل صنایع و معادن خراسان رضوی نیز در این دیدار گفت: تاکنون در خراسان رضوی هزار و 120 میلیارد تومان در حوزه صنعت فولاد سرمایه گذاری شده است و در حال حاضر 21 طرح با سرمایه گذاری شش هزار و 200 میلیارد تومان در حال اجرا است.