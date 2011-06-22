اولین رئیس هیئت کوهنوردی و صعودهای ورزشی البرز انتخاب شد

به گزارش خبرگزاری مهر، محبت خزایی به عنوان اولین رئیس هیئت کوهنوردی و صعودهای ورزشی استان البرز انتخاب شده است.

این انتخابات با حضور شعاعی رئیس فدراسیون کوهنوردی و صعودهای ورزشی، فیروزگاه مدیر کل تربیت بدنی البرز، رستم کلهر معاون توسعه ورزش اداره کل و اعضای مجمع انتخاباتی برگزار شده است.

همچنین نمایندگان ورزشکاران، مربیان، داوران و روسای هیئتهای ورزشی شهرستانهای استان البرز و سایر اعضای هیئت کوهنوردی و صعودهای ورزشی نیز در این جلسه حضور داشتند.

انتخابات یادشده درسالن اجتماعات اداره کل تربیت بدنی البرز برگزار شد و پس از رای گیری خزایی به عنوان اولین رئیس هیئت کوهنوردی و صعودهای ورزشی استان البرز انتخاب شد.

خزایی با 9 رای برای بر عهده گرفتن این مسئولیت انتخاب شده است.