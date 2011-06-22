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۱ تیر ۱۳۹۰، ۱۶:۳۱

ترابیان عنوان کرد:

مردم تیم امید را تنها نگذارند/ پورتو مدتهاست بدنبال کی روش است

مردم تیم امید را تنها نگذارند/ پورتو مدتهاست بدنبال کی روش است

سرپرست کمیته روابط بین الملل از هوادارن تیم ملی خواست تا در بازی فردای تیم امید ایران و عراق در ورزشگاه آزادی حضور داشته باشند و از این تیم حمایت کنند.

به گزارش خبرگزاری مهر، عباس ترابیان با اشاره به اهمیت دیدار برگشت تیم های امید ایران و عراق گفت: تیم امید فردا مسابقه مهمی در پیش دارد و امیدوارم که فردا مردمی که توقع صعود این تیم را دارند به ورزشگاه بیایند و بازیکنان امید را  تنها نگذارند تا بتوانیم  از این مرحله صعود کنیم و یک گام دیگر به المپیک نزدیک شویم.

وی اضافه کرد: من به عنوان سرپرست تیم ملی بزرگسالان از مردم و علاقمندان فوتبال ملی می خواهم تا فردا حمایت خود را از تیم ملی اعلام کنند.
 
ترابیان در پایان درباره مذاکره باشگاه پورتو پرتغال با کارلوس کی روش گفت :  به هرجهت کی روش سرمربی سرشناسی است و طبیعی است بسیاری از تیمها به دنبال او باشند. باشگاه پورتو از مدتها پیش و قبل از اینکه کی روش سرمربی تیم ملی ایران شود به دنبال او بود و در حال حاضر هم می خواهد این مربی را به خدمت بگیرد اما کی روش با ما قرارداد دارد و بر اساس مفاد قرارداد نمی تواند به تیم دیگری برود.
کد مطلب 1341717

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