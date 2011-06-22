مردم تیم امید را تنها نگذارند/ پورتو مدتهاست بدنبال کی روش است

به گزارش خبرگزاری مهر، عباس ترابیان با اشاره به اهمیت دیدار برگشت تیم های امید ایران و عراق گفت: تیم امید فردا مسابقه مهمی در پیش دارد و امیدوارم که فردا مردمی که توقع صعود این تیم را دارند به ورزشگاه بیایند و بازیکنان امید را تنها نگذارند تا بتوانیم از این مرحله صعود کنیم و یک گام دیگر به المپیک نزدیک شویم.



وی اضافه کرد: من به عنوان سرپرست تیم ملی بزرگسالان از مردم و علاقمندان فوتبال ملی می خواهم تا فردا حمایت خود را از تیم ملی اعلام کنند.

