پرداخت ۲۰۰ میلیون تومان زکات مستحبی در بخش کهک

به گزارش خبرنگار مهر، هادی مظفر سعادتی در اولین همایش زکات بخش کهک که قبل از ظهر چهارشنبه در تالار امام علی(ع) بخشداری کهک قم برگزار شد با بیان این مطلب که پرداخت زکات مستحبی در این بخش به ۲۰۰ میلیون تومان رسیده است ادامه داد: در بسیاری از موارد فقر آبروی انسان در جامعه را در معرض خطر قرار می‌دهد و پرداخت خمس و زکات، فقر را از بین برده و آبروی انسان را حفظ می‌کند.

وی افزود: نظام ما یک نظام اسلامی است و با توجه به عنایات ویژه مقام معظم رهبری بر عدالت محوری و حقوق بیت المال و فقر زدایی در جامعه باید به بحث زکات توجه بیشتری صورت گیرد و در این بحث زمینه سازی شود.



بخشدار کهک ابراز داشت: در جامعه ما دو قشر غنی و ضعیف وجود دارد و باید قشر غنی جامعه فقیر را در سود خود شریک کنند، که این امر باعث می‌شود تمام افراد جامعه برای حل مشکلات آماده باشند و در برابر نابسامانی‌ها و مشکلات ایستادگی کرده و نوعی همدلی در جامعه ایجاد می‌شود.



وی در ادامه افزود: با توجه به حدود شرعی که زکات را به اقلام نه گانه واجب کرده است و بخش کهک هم این اقلام در آن کم و تعداد باغات در سطح منطقه زیاد است، زکات مستحبی در این بخش اجرا شده که بر اساس آن باغداران بخشی از درآمد باغ را به پرداخت زکات اختصاص می‌دهند.

بخشدار کهک در پایان از روحانیون مستقر در روستا‌ها، دهیاران، شورا‌ها و کمیته‌های فرهنگی خواست برای نهادینه کردن سنت حسنهً زکات تلاش کرده و ضعف تبلیغی این موضوع را برطرف کنند.