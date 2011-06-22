بررسی وضعیت بیمارستانهای استان در شبکه رادیویی البرز

به گزارش خبرنگار مهر، وضعیت کمی وکیفی بیمارستان های البرز پنج شنبه دوم تیر ماه در برنامه ی "در جستجوی فردا" شبکه البرز بررسی می شود.

رئیس دانشکده علوم پزشکی استان البرز، معاون سیاسی انتظامی استانداری و آجرلو نماینده مردم کرج، اشتهارد و آسارا در مجلس شورای اسلامی میهمانان این برنامه هستند.

علاقه مندان می توانند پنج شنبه ساعت 11 و 30 دقیقه روی موج اف ام فرکانس (6/107 و 9/94) از شبکه البرز، شنونده این برنامه باشند.



نظافت و پاکیزگی محیط ، خدمت رسانی به موقع اورژانس، امکانات و تجهیزات به روز پزشکی، وجود تخت کافی در بیمارستان ، حضور تعداد کافی پرستاران، وجود تجهیزات و بخشهای تخصصی و عدم وابستگی به بیمارستانهای تهران ازانتظارات بجا وحقوق شهروندی محسوب می شودکه در برنامه در جستجوی فردا به آنها پرداخته می شود.