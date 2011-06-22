  1. استانها
  2. البرز
۱ تیر ۱۳۹۰، ۱۴:۴۹

بررسی وضعیت بیمارستانهای استان در شبکه رادیویی البرز

بررسی وضعیت بیمارستانهای استان در شبکه رادیویی البرز

کرج - خبرگزاری مهر: وضعیت کمی و کیفی بیمارستان های البرز در شبکه رادیویی البرز بررسی می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، وضعیت کمی وکیفی بیمارستان های البرز پنج شنبه دوم تیر ماه در برنامه ی "در جستجوی فردا" شبکه البرز  بررسی می شود.
 
رئیس دانشکده علوم پزشکی استان البرز، معاون سیاسی انتظامی استانداری و آجرلو نماینده مردم کرج، اشتهارد و آسارا در مجلس شورای اسلامی میهمانان این برنامه هستند.
 
علاقه مندان می توانند پنج شنبه ساعت 11 و 30 دقیقه روی موج اف ام فرکانس (6/107 و 9/94) از شبکه البرز، شنونده این برنامه باشند.

نظافت و پاکیزگی محیط ، خدمت رسانی به موقع اورژانس، امکانات و تجهیزات به روز پزشکی،  وجود تخت کافی در بیمارستان ، حضور تعداد کافی پرستاران، وجود تجهیزات و بخشهای تخصصی و عدم وابستگی به بیمارستانهای تهران ازانتظارات بجا وحقوق شهروندی محسوب می شودکه در برنامه در جستجوی فردا به آنها پرداخته می شود.
کد مطلب 1341726

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها