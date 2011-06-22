10 هزار راهدار در جاده های کشور ساماندهی شدند

به گزارش خبرنگار مهر، شهریار افندی زاده عصر چهارشنبه در نشست با اعضای شرکتهای حمل و نقل جاده ای استان بوشهر اظهار داشت: طرح سفرهای ایمن تابستانی از امروز به مدت سه ماه در کشور آغاز شده است .

وی افزود: در راستای اجرای این طرح که تا سوم مهر ادامه دارد 20 هزار دستگاه اتوبوس، 40 هزار دستگاه مینی بوس و 33 هزار دستگاه سواری برون شهری کار جابجایی مسافران را برعهده دارند .

رئیس سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای کشور با اشاره به فعالیت 10 هزار راهدار در جاده های کشور به منظور جلب رضایت مسافران گفت: هزار گشت راهداری در 80 هزار کیلومتر محورهای پرتردد در مدت سه ماه به مسافران خدمات ارائه می کنند .

افندی زاده افزود: سال گذشته 138 هزار مسافر در کشور جابجا شدند که پیش بینی می شود امسال این میزان به 140 هزار نفر برسد .