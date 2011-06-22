اعضای مجمع اسلامی اساتید دانشگاه آزاد قائمشهر انتخاب شدند

به گزارش خبرنگار مهر، معاون اداری و مالی دانشگاه آزاد اسلامی واحد قائمشهر ظهر چهارشنبه در مراسم برگزاری انتخابات مجمع اسلامی اساتید دانشگاه آزاد اسلامی قائمشهر، یکی از دستاوردهای این مجمع را همدلی و همگرایی بین اساتید اعلام کرد و گفت: دانشگاه به لحاظ ساختاری محل تولید علم و دانش ارزیابی است.

قنبرعلی یزدانی افزود: وجود چنین تشکلهایی به صورت راهبردی کارگشای بسیاری از دغدغه های جامعه است.

یزدانی، نمایش هر چه بهتر موضوعات سیاسی، فرهنگی، اجتماعی را از دستاوردهای این مجمع برشمرد.

ذبیح الله غلامی، معاون دانشجویی دانشگاه آزاد اسلامی واحد قائمشهر نیز با اشاره به مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی مبنی بر ایجاد تشکلهای اسلامی در دانشگاههای کشور، تأمین نظر شورای مرکزی این جلسه را مورد تأئید دانست.

در پایان این جلسه قنبرعلی یزدانی، مهرداد زارع نژاد، ذبیح الله غلامی، ولی الله عزیزی فر، سبحان الله قنبری، حسین قاسمی، علی میرابی با اخذ اکثریت آراء موفق به عضویت در شورای مرکزی مجمع اسلامی اساتید واحد قائمشهر درآمدند.